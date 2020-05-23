Перенесення УПЛ, коронавірус у ФК "Верес" та інші новини спорту 22 травня
У п'ятницю, 22 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.
Відновлення матчів УПЛ переносять
Відновлення футбольних матчів української Прем'єр-ліги (УПЛ) переноситься. Рестарт турніру, який був запланований на 30 травня, відбудеться у червні.
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Чемпіонат України з футболу продовжиться з 6-го червня. Поки офіційного підтвердження від УПЛ немає.
У рівненському "Вересі" підтвердили випадок зараження COVID-19
У рівненському "Вересі", який виступає в Другій лізі України, підтвердили випадок зараження COVID-19. Коронавірус виявили у співробітника клубу.
Поки єдиним професійним футболістом в Україні, в якого підтвердили COVID-19, є гравець закарпатського "Минаю" Ігор Вагін.
"Динамо" та "Рух" не визначили сильнішого у першому матчі після карантину
22 травня "Динамо" та "Рух" зіграли перший офіційний матч в Україні після зменшення карантинних обмежень в Україні. Матч закінчився безгольовою нічиєю.
До слова Динамо – Рух: онлайн-трансляція першого матчу в Україні після карантину
Гра між провідним боротьбу за місце в кваліфікації Ліги чемпіонів клубом і одним з головних претендентів на вихід в УПЛ стала першим кроком до відновлення футбольного життя в країні після карантину.
Відновлення футболу в Україні: головне
- Незабаром українську футбольну громадськість очікує повернення розіграшу Прем'єр-ліги. Гранди чемпіонату намагаються якомога швидше повернути собі ігровий тонус.
- Клуби УПЛ хочуть відновити матчі чемпіонату вже 30 травня. При цьому чемпіонати їх молодіжних і юнацьких команд будуть завершені достроково.
Кличко готує легендарного Холіфілда до повернення у ринг
Легендарний американський боксер Евандер Холіфілд продовжує підготовку до повернення у ринг. Участь у тренувальному таборі Холіфілда бере видатний український боксер Володимир Кличко.
У своєму офіційно інстаграмі Холіфілд опублікував відео тренування. На відео, окрім інших тренерів, присутній і Володимир Кличко.
Хто стане суперником Холіфілда?
- Ймовірно, суперником Холіфілда стане ще один успішний американець – Майк Тайсон.
- Боксери начебто розпочали переговори про поєдинок. Бій буде виставковим.
- Бізнесмени з різних країн пропонували боксерам солідний гонорар за поєдинок. Повідомлялося, що Тайсон може отримати 20 мільйонів доларів.
- Холіфілд і Тайсон провели два поєдинки в період з 1996 до 1997 року. В обох перемогу святкував Евандер.
- Другий бій завершився дискваліфікацією Тайсона через укус Холіфілда за вухо.