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Перенесення УПЛ, коронавірус у ФК "Верес" та інші новини спорту 22 травня

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Новини спорту 22 травня 2020 – новини спорту України та світу
Головні новини спорту 22 травня / ФК "Шахтар"

У п'ятницю, 22 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Відновлення футбольних матчів української Прем'єр-ліги (УПЛ) переноситься. Рестарт турніру, який був запланований на 30 травня, відбудеться у червні.

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Чемпіонат України з футболу продовжиться з 6-го червня. Поки офіційного підтвердження від УПЛ немає.

У рівненському "Вересі", який виступає в Другій лізі України, підтвердили випадок зараження COVID-19. Коронавірус виявили у співробітника клубу.

Поки єдиним професійним футболістом в Україні, в якого підтвердили COVID-19, є гравець закарпатського "Минаю" Ігор Вагін.

22 травня "Динамо" та "Рух" зіграли перший офіційний матч в Україні після зменшення карантинних обмежень в Україні. Матч закінчився безгольовою нічиєю.

До слова Динамо – Рух: онлайн-трансляція першого матчу в Україні після карантину

Гра між провідним боротьбу за місце в кваліфікації Ліги чемпіонів клубом і одним з головних претендентів на вихід в УПЛ стала першим кроком до відновлення футбольного життя в країні після карантину.

Відновлення футболу в Україні: головне

  • Незабаром українську футбольну громадськість очікує повернення розіграшу Прем'єр-ліги. Гранди чемпіонату намагаються якомога швидше повернути собі ігровий тонус.
  • Клуби УПЛ хочуть відновити матчі чемпіонату вже 30 травня. При цьому чемпіонати їх молодіжних і юнацьких команд будуть завершені достроково.

Легендарний американський боксер Евандер Холіфілд продовжує підготовку до повернення у ринг. Участь у тренувальному таборі Холіфілда бере видатний український боксер Володимир Кличко.

У своєму офіційно інстаграмі Холіфілд опублікував відео тренування. На відео, окрім інших тренерів, присутній і Володимир Кличко.

Хто стане суперником Холіфілда?

  • Ймовірно, суперником Холіфілда стане ще один успішний американець – Майк Тайсон.
  • Боксери начебто розпочали переговори про поєдинок. Бій буде виставковим.
  • Бізнесмени з різних країн пропонували боксерам солідний гонорар за поєдинок. Повідомлялося, що Тайсон може отримати 20 мільйонів доларів.
  • Холіфілд і Тайсон провели два поєдинки в період з 1996 до 1997 року. В обох перемогу святкував Евандер.
  • Другий бій завершився дискваліфікацією Тайсона через укус Холіфілда за вухо.
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Новини Спорту Спорт Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Бокс Динамо Володимир Кличко УПЛ
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