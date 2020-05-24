Повернення Ла Ліги, самогубство ексфутболіста "Металіста" та інші новини спорту 23 травня

У суботу, 23 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Уряд Іспанії офіційно дозволив відновити футбольний сезон

В Іспанії вже визначили дату відновлення футбольного сезону, який призупинений через пандемію COVID-19.

До речі Фінал Кубка Іспанії з футболу офіційно відбудеться з глядачами на трибунах

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес в офіційному зверненні заявив, що Ла Ліга зможе відновити сезон вже 8 червня.

Що відомо про зупинку чемпіонату Іспанії

Останній матч в Ла Лізі був зіграний 10 березня, коли "Реал Сосьєдад" з рахунком 2:1 обіграв "Ейбар".

На момент встановлення паузи лідером турнірної таблиці змагань була "Барселона", в 27 матчах набрала 58 очок. На два очки від каталонського клубу відставав "Реал", на третьому місці – "Севілья", у якої 47 пунктів.

Мілян Мрдаковіч покінчив життя самогубством

Екснападник харківського "Металіста" Мілян Мрдаковіч скоїв самогубство у власній квартирі. Футболіст застрелився з пістолету.

Трагедія сталася в центрі Белграда у орендованій квартирі, де 38-річний ексфутболіст жив разом зі своєю дівчиною.

Після того, як Мрдаковіч сів на ліжко і зі словами "Я більше не можу" взяв пістолет, дівчина втекла з квартири і зателефонувала до поліції. Правоохоронці прибули на виклик і знайшли Міляна мертвим – він вистрелив собі в голову.

Ломаченко закликав залишити Лавру в управлінні Московським патріархатом

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBC Franchise, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко закликав зберегти Києво-Печерську Лавру у веденні Української православної церкви Московського патріархату.

Ломаченко закликає підписати петицію до Президента України Володимира Зеленського із закликом залишити права на управління Києво-Печерською лаврою Московському патріархату.

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Також ця петиція просить скасувати попереднє звернення до Президента України, яка, навпаки, просить припинити використання Лаври Московським патріархатом: розірвати договір оренди і передати її в користування Православної Церкви України.

Новий постер до бою Чісора – Усик

Британський суперважковаговик Дерек Чісора (32-9, 27 КО) опублікував новий постер до бою проти ексчемпіона крузервейту Олександра Усика (17-0, 13 КО).

З нього випливає, що поєдинок покаже Sky Sports. Дата і місце поєдинку поки не вказується.