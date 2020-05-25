Стадіон "Чорноморця" продали, "Шахтар" переміг "Рух": головні новини спорту 24 травня

Одеський стадіон "Чорноморець" пішов з молотка, а "Шахтар" перемогою відсвяткував 84-й день народження. Головні новини спорту 24 травня – читайте у дайджесті.

Американська компанія придбала стадіон "Чорноморець"

У п'ятницю, 22 травня, відбувся черговий аукціон з продажу одеського стадіону "Чорноморець". Футбольну арену вдалося продати американській компанії, інформує "ТаТоТаке".

Читайте також У "Шахтарі" спростували інформацію про відновлення УПЛ: деталі

Окрім арени, до нових власників перейдуть офісні приміщення, фітнес-центр, ресторани, готель та підземний паркінг.

За інформацією "ТаТоТаке", стадіон продали за 5 мільйонів доларів (139 млн мільйонів гривень). Стартовою ціною стадіону були 1,1 мільярда гривень.

Американська компанія вже внесла 10% від загальної вартості. Наразі не повідомляється, для чого американці придбали стадіон.

Як повідомляє "Думська", стадіон "Чорноморець" продали американській компанії ALLRISE CAPITAL INC.

Це підприємство надає фінансові послуги. У компанії до 10 співробітників. Генеральний директор – Руслан Зинуров, виконавчий директор – Михайло Трубчік.

Компанія заснована у 2016-му. Базується в місті Ірвін, штат Каліфорнія (США).

Чемпіонка України кинула виклик Яніні Соколовій

Українська спортсменка Олена Колесник викликала на бій телеведучу Яніну Соколову.

Багаторазова чемпіонка України з боксу і дівчина-боєць змішаних єдиноборств (ММА) стала на захист боксера Олександра Усика.

Колесник записала звернення, яке опублікувала в YouTube. Вона відповіла Яніні Соколовій, яка зняла гумористичний блог про Усика та заявила, що готова битися з боксером.

До теми РПЦ благословить вдарити жінку, – Соколова відповіла Усику

Спортсменка вважає, що випад Соколової на адресу Усика – це бажання "хайпанути" на імені боксера.

"Для чого? Щоб підняти рейтинг своєї брехливої програми", – сказала Колесник.

Вона переконана, що кожен повинен займатися своєю справою.

Спортсмен – тренуватися і виступати. Політик – захищати наших громадян, забезпечувати безпеку та робочі місця, а журналісти повинні правдиво висвітлювати ситуацію на територію всієї країни,

– заявила спортсменка.

Дівчина-боєць сказала, що готова провести бій із Соколовою, якщо вона того бажає.

"Куди ви лізете Яніна? Я вже не кажу про те, що ви врешті-решт жінка і поводитеся жахливо. Якщо ви дійсно хочете отримати спортивний пендель або просто побитися, я пропоную вам свої послуги. Як жінка – жінці. Давайте я виступлю замість Саші", – зазначила Олена.

Репутація Колесник не найчистіша. У 2017 році українка опублікувала спільне фото з росіянкою Мар'яною Наумовою.

Остання отримала звання "заслужений майстер спорту" так званої "ДНР" під час нелегального візиту на окупований Росією Донбас.

"Шахтар" відсвяткував 84-й день народження

Донецький "Шахтар" 24 травня провів перший матч після паузи, спричиненої карантином. Донеччани у товариському матчі зустрілися з львівським "Рухом".

Рахунок у грі на 9-й хвилині відкрив "Рух". Як виявилося згодом, для львів'ян це був єдиний м'яч у поєдинку.

"Шахтар" відповів чотирма точними ударами і відсвяткував 84-річчя.

Шахтар – Рух відео відеоогляд матчу

Погано матч завершився для оборонця "Шахтаря" Миколи Матвієнка. Футболіст отримав моторошну травму.