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Дата матчу "Шахтар" – "Динамо", смерть українського тренера та інші новини спорту 25 травня

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Новини спорту 25 травня 2020 – новини спорту України та світу
Головні новини спорту 25 травня / Getty Images

У понеділок, 25 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Відновлення УПЛ наприкінці травня

Українську Прем'єр-лігу (УПЛ) сезону 2019/2020 планують дограти. Матчі чемпіонату України з футболу триватимуть з травня до липня. УПЛ відновить сезон 30 травня.

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Водночас у "Шахтарі" заявили, що рішення про рестарст сезону ще не прийняв Виконком Української асоціації футболу (УАФ).

Також відомо, що матч 24 туру чемпіонату України "Шахтар" – "Динамо" відбудеться на НСК "Олімпійський" в Києві. Зустріч відбудеться 31 травня, повідомляє телеграм "Шах і Шах".

Український тренер з біатлону Роман Зубрилов помер у віці 56 років. Причиною смерті став інфаркт.

Що відомо про Романа Зубрилова

  • Зубрилов був заслуженим тренером України, кандидатом педагогічних наук, автором статей і науково-методичних посібників для фахівців з біатлону. Народився у Києві в 1964 році.
  • Роман Зубрилов – колишній чоловік відомої української і білоруської біатлоністки Олени Зубрилової, яка у період із 1993-го по 2000 рік стала 4-разовою чемпіонкою світу та 21-разовою переможницею етапів Кубка світу. 2002 року після Олімпіади в Солт-Лейк-Сіті Зубрилова переїхала до Білорусі.
  • Останні вісім років Роман Зубрилов працював у збірній Тюменської області.

15 років тому, 25 травня 2005 року, відбувся найдраматичніший фінал Ліги чемпіонів, який охрестили "стамбульським дивом". "Ліверпуль" у Стамбулі здійснив один із найбожевільніших камбеків в історії футболу, здолавши італійський "Мілан" Андрія Шевченка.

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Андрій Шевченко у складі "Мілана" був надзвичайно близьким до виграшу своєї другої Ліги чемпіонів за 3 сезони. Українець вийшов у стартовому складі, відзначився гольовим пасом. "Мілан" вів 3:0 після першого тайму, але за 6 хвилин втратив усю перевагу.

Дві вирішальні дуелі проти Єжи Дудека (спочатку в овертаймі, а потім в серії післяматчевих пенальті) програв саме наш Шевченко. Перед вирішальним ударом Андрій нервово поправив зачіску, слабо розбігся і пробив по центру.

Мілан – Ліверпуль відео найкращих моментів матчу

Олександр Поворознюк, президент "Інгульця", прокоментував голосування окремих клубів Першої ліги про непродовження змагань за регламентом через пандемію COVID-19 і карантину.

Поворознюк натякнув, що "Рух", "Волинь" і "Минай" змовилися, щоб не догравати сезон у Першій лізі, так як вони займають три перших місця в турнірній таблиці, що гарантує потрапляння в УПЛ.

Що відомо про догравання сезону в Першій лізі

Минулого тижня на Раді ліг ПФЛ не зуміли прийти до рішення про догравання Першої ліги в повному вигляді за регламентом.

Шість клубів Першої ліги проголосували за догравання чемпіонату з регламентом в повному вигляді, вісім клубів проголосували проти, один клуб утримався.

Клуби не змогли вирішити на Раді ліг, в якому вигляді необхідно завершити чемпіонат Першої ліги. ПФЛ направить опитувальники в клуби Першої ліги і очікує отримати у відповідь їх позицію. Чемпіонат Першої ліги може бути дограний як міні-турнір за підвищення в класі в УПЛ і за право залишитися в лізі. Також розглядаються варіанти залишити поточний турнірне становище команд або анулювати результати сезону.

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини біатлону ФК Ліверпуль ФК Мілан Андрій Шевченко Шахтар Динамо УПЛ Новини Спорту Спорт Футбол
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