Фінал Кубка України у Львові, новий власник "Карпат" та інші новини спорту 27 травня

У середу, 27 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Фінал Кубка України з футболу перенесли в інше місто

Фінал Кубка України з футболу в цьому році відбудеться у Львові. Матч мав відбутися в Тернополі, проте через коронавірус його перенесли.

До слова МОЗ дало дозвіл відновити УПЛ 30 травня: дата і календар матчів

В півфіналі Кубка України "Минай" прийме "Динамо", а "Маріуполь" – "Ворсклу".

Львів вдруге в історії прийме фінал турніру – в 2016 році донецький "Шахтар" обіграв тут луганську "Зорю" (2:0).

Олег Смалійчук офіційно став власником "Карпат"

Колишній віцепрезидент "Карпат" Олег Смалійчук викупив частку Петра Димінського у львівському клубі.

Смалійчук значиться кінцевим бенефіціаром одній з компаній-засновників юридичної особи ФК "Карпати", яка володіє 50% клубу, а Петро Димінський більше не має відношення до клубу.

Що відомо про Олега Смалійчука?

Олег Смалійчук свого часу займав пост віцепрезидента "Карпат". Це досить відомий агент, який проживає в Іспанії і який стверджує, що саме він влаштував один з найгучніших трансферів в історії українського футболу – перехід воротаря Андрія Луніна з "Зорі" в "Реал".

Смалійчук на даний момент претендує на пост президента УПЛ. Вибори відбудуться не раніше кінця нинішнього сезону.

Регулярний чемпіонат НХЛ офіційно завершено

Національна хокейна ліга (НХЛ) оголосила, що регулярний сезон 2019/20 дограний не буде. Він був зупинений в березні, а командам залишалося провести 11-13 матчів.

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Ліга хоче дограти сезон, але якщо він відновиться, то відразу з плей-офф, в якому братимуть участь 24 команди (а не традиційні 16). Клуби гратимуть в Кубку Стенлі в двох містах – на Сході і Заході. В даний момент НХЛ розглядає 10 міст. Сезон відновиться не раніше липня.

Розгром від "Шахтаря" та швидка перемога "Динамо"

27 травня донецький "Шахтар" приймав "Оболонь-Бровар" у Києві. Матч завершився перемогою "гірників" – 4:0.

"Шахтар" зумів забити швидкий гол – відзначився Патрік. А через 12 хвилин вже Патрік результативно асистував Марлосу, який подвоїв рахунок. У другому таймі матчу Маркос і Тете довели рахунок до розгромного.

У свою чергу, "Динамо" здолало "Олімпік" (2:0) у своєму другому спарингу перед відновленням сезону УПЛ. Перемогу киянам забезпечив Георгій Цитаїшвілі, який відзначився на 2-й та 4-й хвилинах протистояння.