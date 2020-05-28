24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Фінал Кубка України у Львові, новий власник "Карпат" та інші новини спорту 27 травня

- Читать новость на русском
Новини спорту 27 травня 2020 – новини спорту України та світу
Головні новини спорту 27 травня

У середу, 27 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Фінал Кубка України з футболу в цьому році відбудеться у Львові. Матч мав відбутися в Тернополі, проте через коронавірус його перенесли.

До слова МОЗ дало дозвіл відновити УПЛ 30 травня: дата і календар матчів

  • В півфіналі Кубка України "Минай" прийме "Динамо", а "Маріуполь" – "Ворсклу".
  • Львів вдруге в історії прийме фінал турніру – в 2016 році донецький "Шахтар" обіграв тут луганську "Зорю" (2:0).

Колишній віцепрезидент "Карпат" Олег Смалійчук викупив частку Петра Димінського у львівському клубі.

Смалійчук значиться кінцевим бенефіціаром одній з компаній-засновників юридичної особи ФК "Карпати", яка володіє 50% клубу, а Петро Димінський більше не має відношення до клубу.

Що відомо про Олега Смалійчука?

Олег Смалійчук свого часу займав пост віцепрезидента "Карпат". Це досить відомий агент, який проживає в Іспанії і який стверджує, що саме він влаштував один з найгучніших трансферів в історії українського футболу – перехід воротаря Андрія Луніна з "Зорі" в "Реал".

Смалійчук на даний момент претендує на пост президента УПЛ. Вибори відбудуться не раніше кінця нинішнього сезону.

Національна хокейна ліга (НХЛ) оголосила, що регулярний сезон 2019/20 дограний не буде. Він був зупинений в березні, а командам залишалося провести 11-13 матчів.

Читайте також Повернення Гармаша та інших: "Динамо" розповіло, коли забере орендованих гравців

Ліга хоче дограти сезон, але якщо він відновиться, то відразу з плей-офф, в якому братимуть участь 24 команди (а не традиційні 16). Клуби гратимуть в Кубку Стенлі в двох містах – на Сході і Заході. В даний момент НХЛ розглядає 10 міст. Сезон відновиться не раніше липня.

27 травня донецький "Шахтар" приймав "Оболонь-Бровар" у Києві. Матч завершився перемогою "гірників" – 4:0.

"Шахтар" зумів забити швидкий гол – відзначився Патрік. А через 12 хвилин вже Патрік результативно асистував Марлосу, який подвоїв рахунок. У другому таймі матчу Маркос і Тете довели рахунок до розгромного.

У свою чергу, "Динамо" здолало "Олімпік" (2:0) у своєму другому спарингу перед відновленням сезону УПЛ. Перемогу киянам забезпечив Георгій Цитаїшвілі, який відзначився на 2-й та 4-й хвилинах протистояння.

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Динамо Шахтар Хокей ФК Карпати Кубок України Новини Спорту Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Як відбуватимуться футбольні матчі в Україні: рекомендації МОЗ
27 травня , 15:18 Як відбуватимуться футбольні матчі в Україні: рекомендації МОЗ
Михайло Гема
Талант "Шахтаря" Мудрик одним рухом прийняв м'яч, скинутий з даху п'ятиповерхівки: відео
27 травня , 11:20 Талант "Шахтаря" Мудрик одним рухом прийняв м'яч, скинутий з даху п'ятиповерхівки: відео
Юрій Семенюк
"Шахтар" – "Динамо": офіційна дата матчу на НСК "Олімпійський"
26 травня , 20:54 "Шахтар" – "Динамо": офіційна дата матчу на НСК "Олімпійський"
Юрій Семенюк