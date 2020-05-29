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Офіційне відновлення АПЛ, нова дата бою Усика та інші новини спорту 28 травня

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Новини спорту 28 травня 2020 – новини спорту України та світу
Головні новини спорту 28 травня

У четвер, 28 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Відновлення матчів англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) відбудеться 17 червня. У першому матчі після карантинної паузи зіграє "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка.

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"Астон Вілла" 17 червня зустрінеться з "Шеффілд Юнайтед", а "Манчестер Сіті" з "Арсеналом". Обидва матчі були перенесені у рамках 28 туру АПЛ. Колі ці матчі будуть зіграні, то всім командам залишиться провести по 10 поєдинків.

Другий поєдинок Олександра Усика в суперважкій вазі відбудеться влітку 2020 року. Український боксер, як і очікувалося, зустрінеться з британцем Дереком Чісорою.

Промоутер Едді Хірн, який організовує поєдинок, заявив, що Усик і Чісора битимуться в кінці серпня. Щодо місця бою, то протистояння може пройти за межами Великобританії. Серед претендентів на бій – Саудівська Аравія.

Що відомо про бій Усик – Чісора

  • Поєдинок боксерів мав відбутися 23 травня у Лондоні (Англія) на O2 арені. Бій не скасували, але перенесли через пандемію COVID-19.
  • На цей момент точна дата бою не повідомляється. Боксери навряд чи зможуть зустрітися у Британії, адже там заборонені спортивні турніри з глядачами.
  • Переможець поєдинку в майбутньому отримає право зустрітися з чемпіоном світу за версією WBO. Наразі титулом володіє Ентоні Джошуа.

Міністерство охорони здоров'я дало рекомендації щодо роботи басейнів в умовах пандемії коронавірусу. В Україні відвідування басейнів дозволено з 1 червня.

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Рекомендації МОЗ щодо відвідування басейнів

  • для індивідуального відвідування;
  • для спортивних навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше;
  • за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 4 осіб для індивідуальних занять та не більше 6 осіб для спортивно-тренувальних груп у 50-метрових басейнах;
  • за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 2 осіб для індивідуальних занять та не більше 3 осіб для спортивно-тренувальних груп у 25-метрових басейнах.

Олег Смалійчук несподівано викупив 50% акцій "Карпат", чим буквально завершив еру Петра Димінського у львівському клубі. Останнім часом Димінський з тих чи інших причин збайдужів до клубу, що привело не тільки до спортивних проблем, але й фінансових. У "Карпат" простежується не тільки футбольна криза, але й проблеми з менеджментом. Все це повинен розв’язати Смалійчук.

Все головне про викуп "Карпат" Смалійчуком читайте на сайті Спорт 24.

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол АПЛ ФК Карпати Бокс Манчестер Сіті Усик – Чісора Новини Спорту Спорт
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