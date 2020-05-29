Офіційне відновлення АПЛ, нова дата бою Усика та інші новини спорту 28 травня
У четвер, 28 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.
З'явилася дата повернення АПЛ
Відновлення матчів англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) відбудеться 17 червня. У першому матчі після карантинної паузи зіграє "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка.
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"Астон Вілла" 17 червня зустрінеться з "Шеффілд Юнайтед", а "Манчестер Сіті" з "Арсеналом". Обидва матчі були перенесені у рамках 28 туру АПЛ. Колі ці матчі будуть зіграні, то всім командам залишиться провести по 10 поєдинків.
Нова дата поєдинку Усик – Чісора
Другий поєдинок Олександра Усика в суперважкій вазі відбудеться влітку 2020 року. Український боксер, як і очікувалося, зустрінеться з британцем Дереком Чісорою.
Промоутер Едді Хірн, який організовує поєдинок, заявив, що Усик і Чісора битимуться в кінці серпня. Щодо місця бою, то протистояння може пройти за межами Великобританії. Серед претендентів на бій – Саудівська Аравія.
Що відомо про бій Усик – Чісора
- Поєдинок боксерів мав відбутися 23 травня у Лондоні (Англія) на O2 арені. Бій не скасували, але перенесли через пандемію COVID-19.
- На цей момент точна дата бою не повідомляється. Боксери навряд чи зможуть зустрітися у Британії, адже там заборонені спортивні турніри з глядачами.
- Переможець поєдинку в майбутньому отримає право зустрітися з чемпіоном світу за версією WBO. Наразі титулом володіє Ентоні Джошуа.
Як працюватимуть басенйи після карантину
Міністерство охорони здоров'я дало рекомендації щодо роботи басейнів в умовах пандемії коронавірусу. В Україні відвідування басейнів дозволено з 1 червня.
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Рекомендації МОЗ щодо відвідування басейнів
- для індивідуального відвідування;
- для спортивних навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше;
- за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 4 осіб для індивідуальних занять та не більше 6 осіб для спортивно-тренувальних груп у 50-метрових басейнах;
- за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 2 осіб для індивідуальних занять та не більше 3 осіб для спортивно-тренувальних груп у 25-метрових басейнах.
Смалійчук і "Карпати": що чекати від нового власника клубу
Олег Смалійчук несподівано викупив 50% акцій "Карпат", чим буквально завершив еру Петра Димінського у львівському клубі. Останнім часом Димінський з тих чи інших причин збайдужів до клубу, що привело не тільки до спортивних проблем, але й фінансових. У "Карпат" простежується не тільки футбольна криза, але й проблеми з менеджментом. Все це повинен розв’язати Смалійчук.
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