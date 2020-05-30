Український боєць змішаних єдиноборств Аскар Можаров побив російського блогера, а в УЄФА розмірковують над форматом проведення Ліги чемпіонів. Головні новини спорту за 29 травня – читайте у дайджесті.

Український боєць Можаров побив російського блогера

Український боєць змішаних єдиноборств (ММА) Аскар Можаров зізнався, що побив російського блогера Максима Мернеса. Про це повідомляє 24 канал.

Дивіться також Мов молотом по голові: 10 років як Кличко жорстко нокаутував суперника – відео

Сутичка сталася у Пхукеті (Таїланд), де обидвоє наразі проживають. Причиною сутички став конфлікт у соцмережах.

За словами одесита, він зустрів Максима Мернеса на вулиці і запитав, чому той знущається в Instagram. Росіянин не знайшов чіткої відповіді.

Як говорить Можаров, росіянин спровокував його.

Каюсь, не витерпів. Показав йому один зі своїх фірмових прийомів і акуратно доторкнувся до його обличчя кулаком. Ненароком розбив його телефон. Тепер він щось розповідає про виставковий бій. Це смішно,

– сказав українець.

Після цього Мернес заявив, що хоче провести бій з українцем. Аскар запевняє, що прийме виклик і буде битися з Мернесом тільки лівою рукою.

Аскару Можарову 25 років, він народився і виріс в Одесі. Професійну кар'єру у змішаних єдиноборствах почав у 2014 році. Два роки володів поясом чемпіона в китайській організації YunFeng. Провів 25 боїв, в яких здобув 19 перемог.

Максиму Мернесу 24 роки, він є російським блогером і бізнесменом,.

Названо найбагатшого спортсмена

Американський журнал Forbes опублікував список найбільш високооплачуваних спортсменів світу. Швейцарський тенісист Роджер Федерер вперше очолив рейтинг.

За рік Федерер заробив 106,3 мільйона доларів. Призові Роджера склали 6,3 мільйона доларів, спонсори контракти і реклама – 100 мільйонів доларів.

Федерер обійшов футболіста "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який на другій сходинці з доходом у 105 мільйонів євро. Футболіст "Барселони" Ліонель Мессі на третій сходинці (104 мільйони доларів).

Топ-10 рейтингу Forbes

Роджер Федерер (тенісист) – 106,3 мільйона доларів Кріштіану Роналду (футболіст) – 105 мільйонів доларів Ліонель Мессі (футболіст) – 104 мільйони доларів Неймар (футболіст) – 95,5 мільйона доларів ЛеБрон Джеймс (баскетболіст) – 88,2 мільйона доларів Степан Каррі (баскетболіст) – 77,4 мільйона доларів Кевін Дюрант (баскетболіст) – 63,9 мільйона доларів Тайгер Вудс (гольфіст) – 62,3 мільйона доларів Кірк Казінс (гравець американського футболу) – 60,5 мільйона доларів Карсон Венц (гравець американського футболу) – 59,1 мільйона доларів

У топ-100 увійшли всього дві жінки. Ними стали тенісистки Наомі Осака, дохід якої 37,4 мільйона доларів (29 місце), та Серена Вільямс – 36 мільйонів доларів (33 місце).

Де та коли відбудеться Ліга чемпіонів

В УЄФА вирішують, як завершити сезон Ліги чемпіонів 2019/2020. Найпрестижніший турнір Європи може бути дограний у Німеччині у новому форматі.

Матчі стадії 1/8 фіналу повинні пройти 7-8 серпня. На цьому етапі залишилося провести 4 поєдинки.

Чвертьфінали планується провести 13-14 серпня на нейтральних полях у форматі одного матчу.

До речі АПЛ і Серія A відновлюють футбольний сезон: коли повернуться топ-чемпіонати

Також вивчається можливість проведення півфіналів і фіналу турніру у форматі "Фіналу чотирьох" у Німеччині через невизначену епідеміологічну ситуацію в Туреччині.

Як відомо, фінал мав прийняти Стамбул. Також Туреччина претендувала, щоб провести решту поєдинків.

Німеччину розглядають через те, що УЄФА залишився задоволеним рестартом Бундесліги. Там відновлено футбольні матчі з 16 травня.

Людям старше 60 років дозволили відвідувати спортивні події

Уряд дозволив людям, віком понад 60 років, бути залученими до організації та проведення спортивних змагань.

Рішення прийнято 29 травня на позачерговому засіданні Кабміну.

Це важливо Як відбуватимуться футбольні матчі в Україні: рекомендації МОЗ

Люди, віком понад 60 років, можуть тренувати, обслуговувати суддівством змагання та бути представниками професійних спортивних клубів.

"Це зняття обмежень розповсюджується також і на заходи, внесені до Єдиного календарного плану Міністерства молоді та спорту", – повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Раніше в медичному протоколі МОЗ, розробленому для чемпіонату України з футболу, було зазначено, що до проведення спортивних заходів не можуть бути притягнуті люди молодше 18 і старше 60 років.

Водночас у протоколі УПЛ щодо проведення матчів не було інформації щодо обмеження для осіб старше 60 років.

УПЛ відреагувала на інформацію, вказавши, що протокол МОЗ теж обов'язковий до виконання, тому обмеження за віком залишається у силі.