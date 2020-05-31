Спалах коронавірусу в "Карпатах", перші матчі УПЛ та інші новини спорту 30 травня
У суботу, 30 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.
Спалах коронавірусу в "Карпатах"
У футболістів та персоналу львівських "Карпат" виявили позитивний тест на COVID-19. Гравці львів'ян розпущені по домівках і чекають повторного тестування на коронавірус. Матч з "Маріуполем" в неділю, 31 травня, не відбудеться.
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На офіційному сайті клуб виклав звернення, в якому підкреслив, що не оскаржуватиме рішення УПЛ, якщо Ліга вирішить не переносити гру, а зарахує "Карпатам" технічну поразку.
Також за інформацією ТК "Футбол", футболісти, які підхопили інфекцію – це грузинський оборонець Андро Ґіорґадзе, фланговий захисник Владислав Дубинчак і один із воротарів команди.
Перші матчі після відновлення УПЛ
Українська Прем'єр-ліга виходить з карантину. 30 травня команди зіграли перші матчі.
- Честь відновити перервану першість випала представникам верхньої шістки – "Колосу і "Десні". Впевнену перемогу здобули гості з Чернігова – 2:0.
- Пізніше "Дніпро-1" на власному полі приймав "Олімпік". Матч закінчився впевненою перемогою господарів – 3:1.
- Також "Олександрія" несподівано перемогла "Зорю" (1:0) на останніх хвилинах матчу. Тепер луганчани ризикують втратити друге місце в УПЛ.
Невдалий дебют Алієва в боксі
29 травня відбувся боксерський поєдинок між колишнім футболістом київського "Динамо" Олександром Алієвим і актором Микитою Вакулюком. Шоу проходило в рамках проєкту "Битва". Регламент поєдинку – 3 раунди по 2 хвилини. Поєдинок тривав усі три раунди і Алієв зазнав поразки.
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Алієв виглядав активніше в ринзі і намагався вкладатися у свої удари, проте більшість з них не доходило до цілі. Його суперник діяв другим номером і більш обдумано. У підсумку судді роздільним рішенням віддали перемогу Вакулюку.
Алієв – Вакулюк: дивіться відео бою
Рустам Худжамов буде працювати експертом на телеканалах "Футбол"
Відомий український голкіпер Рустам Худжамов, який пограв за збірну України, "Шахтар", "Зорю" і "Маріуполь", вирішив завершити кар'єру.
Відтепер 37-річний ексголкіпер буде працювати експертом на телеканалах "Футбол". Дебют Худжамова в новій ролі відбудеться в неділю, 31 травня, під час центрального матчу 24 туру УПЛ "Шахтар" – "Динамо".