У суботу, 30 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Спалах коронавірусу в "Карпатах"

У футболістів та персоналу львівських "Карпат" виявили позитивний тест на COVID-19. Гравці львів'ян розпущені по домівках і чекають повторного тестування на коронавірус. Матч з "Маріуполем" в неділю, 31 травня, не відбудеться.

Читайте також Смалійчук і "Карпати": що чекати від нового власника клубу

На офіційному сайті клуб виклав звернення, в якому підкреслив, що не оскаржуватиме рішення УПЛ, якщо Ліга вирішить не переносити гру, а зарахує "Карпатам" технічну поразку.

Також за інформацією ТК "Футбол", футболісти, які підхопили інфекцію – це грузинський оборонець Андро Ґіорґадзе, фланговий захисник Владислав Дубинчак і один із воротарів команди.

Перші матчі після відновлення УПЛ

Українська Прем'єр-ліга виходить з карантину. 30 травня команди зіграли перші матчі.

Честь відновити перервану першість випала представникам верхньої шістки – "Колосу і "Десні". Впевнену перемогу здобули гості з Чернігова – 2:0.

Впевнену перемогу здобули гості з Чернігова – 2:0. Пізніше "Дніпро-1" на власному полі приймав "Олімпік". Матч закінчився впевненою перемогою господарів – 3:1.

Також "Олександрія" несподівано перемогла "Зорю" (1:0) на останніх хвилинах матчу. Тепер луганчани ризикують втратити друге місце в УПЛ.

Невдалий дебют Алієва в боксі

29 травня відбувся боксерський поєдинок між колишнім футболістом київського "Динамо" Олександром Алієвим і актором Микитою Вакулюком. Шоу проходило в рамках проєкту "Битва". Регламент поєдинку – 3 раунди по 2 хвилини. Поєдинок тривав усі три раунди і Алієв зазнав поразки.

Читайте також Російський коментатор жорстко проїхався по Алієву: Він чмо і бидлан

Алієв виглядав активніше в ринзі і намагався вкладатися у свої удари, проте більшість з них не доходило до цілі. Його суперник діяв другим номером і більш обдумано. У підсумку судді роздільним рішенням віддали перемогу Вакулюку.

Алієв – Вакулюк: дивіться відео бою



Рустам Худжамов буде працювати експертом на телеканалах "Футбол"

Відомий український голкіпер Рустам Худжамов, який пограв за збірну України, "Шахтар", "Зорю" і "Маріуполь", вирішив завершити кар'єру.

Відтепер 37-річний ексголкіпер буде працювати експертом на телеканалах "Футбол". Дебют Худжамова в новій ролі відбудеться в неділю, 31 травня, під час центрального матчу 24 туру УПЛ "Шахтар" – "Динамо".