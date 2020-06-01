"Шахтар" зустрівся з "Динамо", Володимир Кличко може тренувати Майка Тайсона. Найголовніші новини спорту за 31 травня – читайте у дайджесті.

"Динамо" знову програло "Шахтарю"

Третя зустріч "Шахтаря" і "Динамо" у рамках УПЛ сезону 2019/2020 знову завершилася на користь "гірників". Про це повідомляє 24 канал.

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"Динамо" краще розпочало поєдинок та контролювало хід протистояння. Уже на 19 хвилині Сидорчук забив гол, але "Шахтар" врятувало втручання системи VAR.

Кияни таки дотиснули "гірників" на 38 хвилині. Цитаішвілі геніально віддав на Буяльського, який ударом головою відкрив рахунок. Та на цьому весь позитив для "Динамо" скінчився.

У наступній же атаці Марлос зрівняв рахунок. По перерві український бразилець оформив дубль. Підсумковий результат 3:1 встановив Маркос Антоніо.

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Кличко тренуватиме Тайсона

Легендарний український боксер Володимир Кличко може допомогти повернутися у ринг зірковому американцю Майку Тайсону.

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Британський чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа розповів, що Кличко отримав запрошення увійти у тренувальний табір Тайсона.

Ентоні стверджує, що Володимира Кличка запросили в тренувальний табір Майка Тайсона, щоб він допоміг йому підготуватися до повернення у ринг.

Майк Тайсон хоче повернутися. Його команда запросила Кличка тренуватися разом з Майком. Вони могли вибрати будь-якого боксера, але запросили саме Володимира, адже він шановний представник хевівейта. Він знає, як працює цей бізнес,

– заявив британець.

Наразі не повідомляється, чи Володимир Кличко прийняв запрошення 53-річного Тайсона.

Українець встановив світовий рекорд

Український стронгмен Олексій Новіков встановив світовий рекорд. Новіков встановив світовий рекорд по підняттям гантелі на час.

За одну хвилину і вісім секунд Новіков підняв 100-кілограмову гантелю 11 разів.

Новіков встановив світовий рекорд у вправі "дамбл".

Дивіться відео встановлення світового рекорду

В Україні відкривають спортзали і басейни

З 1 червня в Україні відкривають спортзали, фітнес-центри і навіть басейни. Відвідувати спортзали можна буде не більше, як 10 осіб.

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З 1-го червня буде дозволена робота басейнів. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 31 травня повідомив, що функціонування басейнів буде дозволено з певними обмеженнями щодо кількості людей, які перебувають на одній доріжці.

Рекомендації МОЗ щодо відвідування фітнес-центрів

на вході проводити термоскринінг;

не допускати до занять людей з температурою 37°C і вище;

розрахувати дистанцію в 1 людину на 10 кв. м;

на вході мають бути антисептики для відвідувачів;

працівники закладів мають бути одягнені в маски та респіратори.

Крім того, на період карантину забороняється використання багаторазових рушників. Досі залишається забороненою робота СПА-зон та масажу.