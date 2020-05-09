В Україні перший футболіст заразився COVID-19, нова дата бою Ломаченка: головні новини 8 травня

В Україні вперше COVID-19 виявлено у футболіста, а Василь Ломаченко може повернутися у ринг вже зовсім скоро. Головні новини спорту за 8 травня – читайте у дайджесті.

В Україні коронавірусом заразився перший футболіст

В Україні COVID-19 вперше підтвердили у професійного футболіста. Футбольний клуб "Минай" з Першої ліги України повідомив, що гравець їхньої команди здав позитивний тест.

У команді не називають футболіста, який заразився.

До речі Колишня зірка "Металіста" заразився коронавірусом

"В одного з наших гравців виявили коронавірус. Тест на це захворювання, який цей футболіст здав у одному з місцевих медичних закладів, виявився позитивним", – мовиться у повідомленні закарпатського клубу.

Наразі футболіст ізольований, лікарі надають йому необхідну допомогу.

У зв’язку з цим керівництво клубу дало вказівку перевірити всіх гравців та представників клубу на наявність захворювання.

Результати дослідження у "Минаї" обіцяють оголосимо найближчим часом.

Повернення Ломаченка

Український боксер Василь Ломаченко може повернутися у ринг вже у червні.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розповів, коли почне організовувати перші бої після пандемії, інформує ESPN.

Читайте також Ломаченко опублікував новий релігійний допис і отримав шквал критики

Саме Top Rank організовує бій Ломаченка з Лопесом.

"Бої повернуться у червні. Це будуть трансляції на ESPN і ESPN +. Вони будуть проходити протягом тижня та у вихідні", – сказав Арум.

Він додав, що у боях візьмуть учать Теофімо Лопес, Хосе Рамірес та інші.

У боях братимуть участь кращі боксери, справжні бійці. Чи будуть Ф'юрі і Уайлдер? Ні. Але будуть інші боксери, як Хосе Рамірес, також Теофімо Лопес, Шакур Стівенсон та інші,

– заявив Арум.

Зазначимо, що Хосе Рамірес має провести захист чемпіонських поясів WBC і WBO проти українця Віктора Постола. Раніше Арум говорив, що цей бій відбудеться у липні.

За словами Арума, поєдинки відбуватимуться без глядачів до кінця літа.

"Я не знаю, чи буде можливість поводити бої при вболівальниках до четвертого кварталу 2020 року", – сказав промоутер.

Він додав, що співпрацює зі штатами Невада і Каліфорнія. Ймовірно, там проходитимуть поєдинки.

Революційна зміна у футболі

Правило щодо замін під час футбольних матчів зазнало змін. Команди тимчасово отримали право робити по 5 замін під час поєдинків.

Командам дозволять робити по 5 замін в одному матчі. Рішення про введення цього правила буде приймати кожна окрема ліга самостійно.

Щоб уникнути затягування часу, клуби зможуть робити заміни тричі за матч і в перерві.

Якщо дві команди будуть проводити заміни одночасно, то це буде зараховано як одна з трьох можливостей зробити перестановку за матч для кожної з них.

Невикористані заміни можна буде використовувати у додатковий час. Зворотні заміни заборонені.

Нове правило може бути застосовано для вже розпочатих і призупинених турнірів через пандемію коронавірусу.

МакГрегор повертається у бокс

Легендарний американський боксер Оскар Де Ла Хойя кинув виклик бійцю UFC Конору МакГрегору. Де Ла Хойя заявив, що легко здолає ірландця. Конор вирішив прийняти виклик.

Дивіться також За крок від сенсації: як Де Ла Хойя ледь не завдав єдиної поразки Флойду Мейвезеру – відео

У подкасті CBS Sports 'State of Combat колишній чемпіон світу Де Ла Хойя заявив, що йому вистачить двох раундів, щоб перемогти Конора.

"Два раунди. Послухай, два раунди. Вам потрібно знати про мене одну річ – я завжди йду вбивати.

Подивіться на Конора МакГрегора – мені він подобається в октагоні, я його поважаю і постійно дивлюся його бої. Але боксерський ринг – це зовсім інша історія, зовсім інша", – сказав Де Ла Хойя.

Пізніше Конор відповів на слова Оскара у своєму твіттері.

"Я приймаю твій виклик, Оскар Де Ла Хойя", – відповів МакГрегор.

I accept your challenge, Oscar de la Hoya. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 7, 2020

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.