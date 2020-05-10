Усика викликали на бій, Ребров може очолити новий клуб та інші новини спорту 9 травня

У суботу, 9 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Український борець Грицай викликав Усика на бій

Маловідомий український борець Богдан Грицай розкритикував свого співвітчизника, абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі і Олімпійського чемпіона Олександра Усика (17-0, 13 КО) через політичні погляди.

Читайте також Російський спецназ, Шарій, Онуфрій: що не так з Усиком та Ломаченком

Спортсмен дорікнув Сашку за його ставлення до Росії . Борець викликав Усика на бій без правил, а також назвав ролики боксера "ватними".

Що відомо про скандал довкола Ломаченка та Усика

Боксери знялися у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес", який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви.

Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.

Спортсмени розповідають про свою дружбу з росіянами та заявляють, що українці й росіяни – "єдиний народ".

Через це обох боксерів внесли у базу "Миротворець". Водночас у Росії заявили, що готові надати Усику та Ломаченку громадянство.

Стали відомі умови, які висунули до Сергія Реброва у "Фенербахче"

Керівництво турецького "Фенербахче" проводить активні консультації з претендентами на пост головного тренера. Поки кандидатів всього три – хорват Ненад Беліца, українець Сергій Ребров і чилієць Мануель Пеллегріні.

Сергій Ребров найбільше підходить під умови для нового головного тренера "Фенербахче". Всім трьом наставникам були доведені умови, які має намір поставити перед ними керівництво "Фенербахче":

зарплата не більше 1 мільйона євро за сезон;

робота з обмеженим трансферним бюджетом;

надання шансу молодим гравцям;

робота в команді з місцевими фахівцями;

обіцянка виграти чемпіонат.

ЗМІ назвали ім'я українського футболіста, який заразився коронавірусом

ФК "Минай" повідомив про те, що у одного з гравців команди був виявлений коронавірус. При цьому ім'я зараженого футболіста не повідомлялося.

Читайте також "Динамо" може позбутися ще одного легіонера

Футболістом "Миная", у якого виявили коронавірус, виявився півзахисник Ігор Вагін, повідомляє FootBoom.

Огнєн Вукоєвіч затриманий поліцією за погрози вбити дружину та її родичів

Колишній експівзахисник "Динамо" Огнєн Вукоєвіч ризикує отримати серйозні проблеми із законом у рідній Хорватії.

7 травня його доставили у відділення поліції. За неофіційною інформацією, Вукоєвіч прийшов додому п'яним і погрожував вбити дружину, її сестру і матір. Поліція провела обшук в будинку 36-річного хорвата, щоб визначити, чи є у Вукоєвіча вогнепальна зброя. Якщо поліція підтвердить правопорушення, Вукоєвіч може постати перед судом.

Ломаченко привітав з Днем Перемоги зворушливим віршем

Український боксер, чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) привітав усіх з Днем Перемоги. Відповідне відео у віршах спортсмен розмістив на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24