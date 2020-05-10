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Усика викликали на бій, Ребров може очолити новий клуб та інші новини спорту 9 травня

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Новини спорту 9 травня 2020 – новини спорту України та світу
Головні новини спорту 9 травня / РІА Новини

У суботу, 9 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Маловідомий український борець Богдан Грицай розкритикував свого співвітчизника, абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі і Олімпійського чемпіона Олександра Усика (17-0, 13 КО) через політичні погляди.

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Спортсмен дорікнув Сашку за його ставлення до Росії . Борець викликав Усика на бій без правил, а також назвав ролики боксера "ватними".

Що відомо про скандал довкола Ломаченка та Усика

Боксери знялися у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес", який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви.

Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.

Спортсмени розповідають про свою дружбу з росіянами та заявляють, що українці й росіяни – "єдиний народ".

Через це обох боксерів внесли у базу "Миротворець". Водночас у Росії заявили, що готові надати Усику та Ломаченку громадянство.

Керівництво турецького "Фенербахче" проводить активні консультації з претендентами на пост головного тренера. Поки кандидатів всього три – хорват Ненад Беліца, українець Сергій Ребров і чилієць Мануель Пеллегріні.

Сергій Ребров найбільше підходить під умови для нового головного тренера "Фенербахче". Всім трьом наставникам були доведені умови, які має намір поставити перед ними керівництво "Фенербахче":

  • зарплата не більше 1 мільйона євро за сезон;
  • робота з обмеженим трансферним бюджетом;
  • надання шансу молодим гравцям;
  • робота в команді з місцевими фахівцями;
  • обіцянка виграти чемпіонат.

ФК "Минай" повідомив про те, що у одного з гравців команди був виявлений коронавірус. При цьому ім'я зараженого футболіста не повідомлялося.

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Футболістом "Миная", у якого виявили коронавірус, виявився півзахисник Ігор Вагін, повідомляє FootBoom.

Колишній експівзахисник "Динамо" Огнєн Вукоєвіч ризикує отримати серйозні проблеми із законом у рідній Хорватії.

7 травня його доставили у відділення поліції. За неофіційною інформацією, Вукоєвіч прийшов додому п'яним і погрожував вбити дружину, її сестру і матір.  Поліція провела обшук в будинку 36-річного хорвата, щоб визначити, чи є у Вукоєвіча вогнепальна зброя. Якщо поліція підтвердить правопорушення, Вукоєвіч може постати перед судом.

Український боксер, чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) привітав усіх з Днем Перемоги. Відповідне відео у віршах спортсмен розмістив на своїй офіційній сторінці в Instagram.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус в Україні Вільна боротьба Бокс Олександр Усик Сергій Ребров Василь Ломаченко Футбол Новини Спорту Спорт
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