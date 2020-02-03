Вилучення Зінченка, перемога Джоковіча, пенальті Луніна та інші новини спорту 2 лютого

Олександр Зінченко отримав червону картку у матчі проти "Тоттенхему". Новак Джоковіч переміг на Australian Open. Андрій Лунін відбив пенальті у матчі проти команди Романа Зозулі. Про всі головні новини спорту 2 лютого – в огляді Спорт24.

Вилучення Зінченка

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "Манчестер Сіті" на матч проти "Тоттенхема". Та всім, чим відзначився українець – вилученням у матчі. У першому таймі гравець отримав жовту картку за суперечки на полі. Друге вилучення – за фол у центрі поля. Зінченко став другим українцем, якого вилучали у матчі АПЛ.

Після того, як "МанСіті" залишився у меншості, "Тоттенхем" двічі забив та переміг.

Відставання "містян" від "Ліверпуля" тепер складає 22 очки за 13 турів до кінця чемпіонату.

Лунін проти Зозулі

Українська дуель відбулася в іспанській Сегунді – там в гості до "Ов'єдо" Андрія Луніна приїхало "Альбасете" Романа Зозулі. Обоє українців вийшли у старті. Більше пощастило голкіперу. Його команда перемогла 3:1.

У самому матчі Лунін відбив пенальті, яке заробив Зозуля. Однак Педро таки зумів добити м'яч у ворота після сейву українця.

Новак Джоковіч переміг на Australian Open

На Australian Open визначився переможець 2020 року. Ним став серб Новак Джоковіч, який переміг австрійця Домініка Тіма. Гра тривала усі п'ять сетів і рівно чотири години.

Для Джоковіча це восьмий титул в Австралії. Після турніру він стане першою ракеткою світу.

Роналду б'є рекорди

Кріштіану Роналду забив два голи у матчі проти "Фіорентини". Він вийшов на чисте третє місце за голами у кар'єрі (722), обійшовши німця Герда Мюллера. До рекорду Пеле залишилося 45 голів.

Також для португальця – це дев'ятий матч поспіль, в якому він забиває за "Ювентус" в чемпіонаті. Він повторив досягнення Давіда Трезеге 2005 року.

Україна програла Іспанії у футзал та не потрапить на Чемпіонат світу

Збірна України програла і у другому матчі відбору на Чемпіонаті світу з футзалу. Цього разу – збірній Іспанії. Тож наша команда втратила будь-які шанси на вихід на турнір, а матч проти Франції не матиме турнірного значення.

Визначився переможець Супербоулу

Визначився чемпіон з американського футболу в США. У фіналі Супербоулу "Канзас-Сіті" обіграв "Сан-Франциско" 31:20. Для "Канзасу" це перша перемога за 50 років. Єдиний раз вони вигравали трофей у 1970 році.

Російські боксери б'ють правоохоронців за наркотики

Чемпіон Росії з боксу Георгій Кушиташвілі зламав ніс співробітникові Росгвардіі. Це сталося під час затримання боксера, коли той намагався забрати невідому речовину (ймовірно, наркотики) в центрі Москви з місця так званої закладки. Проти боксера порушили кримінальну справу.