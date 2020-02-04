Гравець збірної України у російському "Спартаку", вибачення Зінченка: новини спорту 3 лютого

У понеділок, 3 лютого, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Еліна Світоліна не надто вдало виступила на Australian Open, але піднялася у світовому рейтингу. Олександр Зінченко вибачився перед фанатами "МанСіті" за вилучення в матчі проти "Тоттенхему".

Еліна Світоліна піднялася на четверте місце в рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація оновила рейтинги тенісисток після Australian Open. Змінили місце в ньому й українки. В топ-100 залишилося лише три з них.

До слова: Джокович восьмий раз у кар'єрі виграв Australian Open

Еліна Світоліна не надто вдало виступила на Australian Open. Вона вилетіла у третьому колі, поступившись Гарбіньє Мугурусі (та дійшла до фіналу, де поступилася 21-літній американці Софії Кенін). Попри це, Світоліна зуміла піднятися у рейтингу на одне місце. Вона тепер на четвертій позиції.

Олександр Зінченко вибачився перед фанатами "Манчестер Сіті"

Український захисник Олександр Зінченко був вилучений у матчі проти "Тоттенхему". Футболіст знайшов у собі сили і вибачився перед фанатами.

Нагадаємо, Зінченко отримав жовту картку за суперечки на полі у першому таймі. У другому таймі він сфолив у центрі поля і отримав друге попередження, залишивши команду в меншості на 60-й хвилині. Після цього "Тоттенхем" двічі забив та виграв. Зінченко став другим українцем, який був вилучений у матчах АПЛ.

"Бурдж-Халіфу" прикрасили зображенням Кобі Браянта з дочкою

У Дубаї вшанували пам'ять загиблих Кобі Браянта та його дочки Джіанни. Тиждень тому, 26 січня, Кобі та його донька загинули в трагічній авіакатастрофі.

2 лютого ввечері зовнішня частина "Бурдж-Халіфа" була прикрашена фіолетовим і золотистим освітленням. Також було зображення легендарного гравця "Лейкерс" і його дочки.

Варте уваги: Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста

Катерина Козлова не допоможе Україні на Кубку Федерації

У перших матчах збірної України з Болгарією і Хорватією, 6 і 7 лютого відповідно, в рамках Кубка Конфедерації команді не допоможе Катерина Козлова.

Тенісистка отримала травму під час тренування і не зможе представляти країну в міжнародних матчах.

Таким чином, збірну України в матчах Кубка Федерації в Естонії представлять Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Катаріна Завацька і Марта Костюк.

Роман Зозуля отримав нового тренера в Іспанії

Луїс Мігель Раміс офіційно покинув тренерський місток іспанського клубу "Альбасете". У команді виступає український нападник Роман Зозуля. Причиною відставки Раміса стали невдалі результати в Сегунді (друга за значущістю ліга Іспанії).

Однак клуб не довго пробув без тренера. Новим наставником команди Романа Зозулі став Лукас Алькарас.

Контракт 53-річного іспанця розрахований до кінця поточного сезону. Новоспечений наставник Альбасете візьметься за свої обов'язки у середу (5 лютого). Алькарас має величезний досвід роботи з клубами Прімери та Сегунди – 25 сезонів поспіль. Серед них і співпраця з Артемом Кравцем у Гранаді (сезон 2016/17).

Російський паралімпієць працює в доставці їжі, щоб поїхати на Ігри-2020

Російський паралімпієць Михайло Асташов влаштувався на роботу кур'єром "Яндекс.Їжі" в Єкатеринбурзі, щоб заробити на поїздку на Паралімпійські ігри в Токіо-2020.

Дивіться також: Російського боксера затримали при спробі забрати наркотики, він напав на росгвардійця: відео

Журналісти повідомили, що Михайлу не вистачає 350 тисяч рублів, щоб поїхати на Паралімпіаду в Токіо. Чиновники ці гроші не дадуть, тому спортсмену доводиться так нетривіально собі заробляти на поїздку.

Гравець збірної України перейшов у російський "Спартак"

Гравець збірної України з гандболу Станіслав Жуков 3 лютого перейшов у московський "Спартак". Московський клуб викупив контракт українця у запорізького "Мотора".

У клубі повідомили, що Жуков посилить позицію лівого напівсереднього. "Мотор" поки не підтвердив цю інформацію. За інформацію "Спартака", контракт між клубом і Станіславом Жуковим розрахований на 2,5 роки.

Підсумки трансферного вікна від Спорт24

У Європі 1-го лютого офіційно закрилося трансферне вікно. Таким чином, клуби з європейських топ-ліг не зможуть купувати й продавати своїх гравців до літнього міжсезоння. Спорт24 підбиває підсумки зимового трансферного вікна.

"Динамо" перевело Тамаша Кадара в дубль

Захисник "Динамо" Тамаш Кадар рішенням тренерського штабу переведений в молодіжну команду.

Футболіст не брав участі у вечірньому тренуванні київського клубу. Його місце в першій команді зайняв Олександр Романчук. Наразі невідомо, чому Олексій Михайличенко і його асистенти вирішили відправити легіонера у дубль.