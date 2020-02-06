Росію не допустять на ЧС-2022, розгромна перемога "Динамо" та інші новини спорту 5 лютого

У середу, 5 лютого, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Росія може не потрапити на Чемпіонат світу з футболу, який у 2022 році відбудеться в Катарі. Все через допінговий скандал. Також київське "Динамо" розгромило словенську "Олімпію" в товариському матчі, Де Пена забив фантастичний гол.

Росію не допустять на чемпіонат світу з футболу-2022

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) вирішило відсторонити збірну Росії від участі в ЧС-2022. Все через допінговий скандал та маніпуляції з результатами допінг-тестів.

До слова: Росія може провести "власну Олімпіаду" після допінгового скандалу

Однак поки ця інформація не знайшла свого підтвердження. Російський футбольний союз не отримував повідомлень від WADA щодо можливого відсторонення збірної Росії від участі в ЧС-2022.

"Динамо" розтрощило лідера чемпіонату Словенії

Київське "Динамо" розгромило словенську "Олімпію" в товариському матчі на зборі в турецькому Белеку. Зустріч завершилася з рахунком 5:0. Окремо варто відзначити гол-красень від Карлоса де Пени.

Таким чином, віцечемпіон України на мажорній ноті починає останній збір цієї зими. Вже 6 лютого кияни зіграють другий спаринг – проти норвезького "Стремсгодсету".

Владислав Сіренко проведе бій за чемпіонський титул

Перспективний український суперважковаговик Владислав Сіренко (13-0, 12 КО) дізнався дату і місце свого наступного поєдинку. Боксер повернеться в ринг 28 березня в німецькому Карлсруе.

Суперником Сіренка стане досвідчений південноафриканець, екс-володар поясу WBC International Silver Джонні Мюллер (21-9-2, 14 КО).Він відомий українській публіці по бою проти Олександра Усика у 2015 році.

Читайте також: Віктор Вихрист – нова українська загроза у боксі для Уайлдера і Джошуа

На кону поєдинку між Сіренком та Мюллером стоятиме вакантний титул WBC Asia в суперважкій вазі.

"Динамо" понесе максимальне покарання за расизм у матчі з "Шахтарем"

Апеляція київського "Динамо" на рішення КДК ФФУ у справі про расизм в грі з "Шахтарем" відхилена в повному обсязі.

Таким чином, рішення про покарання київського клубу матчем без глядачів (плюс ще одна гра – умовно) і штрафом в 500 тисяч гривень залишено в силі.

Гандбольний клуб "ZTR" перебуває на межі зникнення

Гандбольна команда "ZTR" припиняє своє існування через відсутність фінансування. Колектив гандбольного клубу написав відкритого листа МКМР, Федерації гандболу, в якому просить зберегти команду. Відкритий лист оприлюднили на офіційному сайті гандбольного клубу "ZTR".

Два матчі "Шахтаря" на других зборах

Донецький "Шахтар" 5 лютого провів два товариські поєдинки на навчально-тренувальному зборі в Туреччині. "Гірники" обіграли "Македонію ГП" з рахунком 2:0, а потім зіграли внічию з данським "Сеннерьюском" з результатом 2:2.

До уваги: "Шахтар" назвав заявку на плей-офф Ліги Європи проти "Бенфіки"

Конфлікт у "Барселоні" за участі Ліонеля Мессі

Форвард каталонської "Барселони" Ліонель Мессі незадоволений поточною ситуацією в клубі. Йому не подобається, що він несе відповідальність за все, що відбувається в "Барселоні".

Нападник роздратований тим, що Абідаль заявив, що не всі футболісти викладалися до кінця через невдоволення роботою екстренера команди Ернесто Вальверде.

Повідомляється, що Мессі був проти відставки 55-річного наставника. Він разом з іншим нападником "синьо-гранатових" Луїсом Суаресом були одними з небагатьох футболістів, які підтримують фахівця.

Роман Яремчук втратив шанс перейти у топ-чемпіонат

Нападник бельгійського "Гента" та збірної України Роман Яремчук ще взимку міг перейти в один з клубів чемпіонату Англії, Італії чи Іспанії.

Гра Яремчука за "Гент" та збірну України привернула до нього увагу чималої кількості клубів з топ-ліг. І сам "Гент" не проти продати форварда, якого авторитетне видання Transfermarkt оцінило в 12 мільйонів євро. При цьому перехід міг відбутися вже взимку. Та на заваді цьому стала травма.

До слова: Визначився найкращий гравець збірної України з футболу в 2019 році

Та тут варто відзначити, що якби Яремчук не погодився на операцію та продовжив грати на уколах, він міг би пропустити Євро-2020. Тож сам гравець опинився перед вибором – переходити взимку у топ-чемпіонат чи таки зіграти на Євро-2020, де він є одним з ключових гравців збірної України. Яремчук поспілкувався з Андрієм Шевченком, який сказав, що дуже розраховує на нього на Чемпіонаті Європи влітку 2020 року.

Критичний вірш від Олександра Усика

Олександр Усик (17-0, 13 КО) опублікував в Instagram вірш з критикою "голослівних хлопців".

Судячи з усього, вірш, адресований учаснику АТО і засновнику мережі Pizza Veterano Леоніду Остальцеву. Той в ефірі передачі "Є СЕНС" на 5 каналі розкритикував Усика, Ломаченка та інших.