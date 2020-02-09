Неймовірний гол Маліновського, перемоги Далакяна й Вихриста та інші новини спорту 8 лютого

У суботу, 8 лютого, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Гол Руслана Маліновського за "Аталанту"

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський забив у матчі 23-го туру Серії А проти "Фіорентини" – 2:1.

Маліновський вийшов на заміну на 64-й хвилині, а вже на 72-й забив ударом з-за меж штрафного, зробивши рахунок 2:1, чим приніс перемогу команді.

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Артем Далакян провів найскладніший захист поясу WBA

Чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBA Артем Далакян (20-0, 14 КО) захистив свій пояс від венесуельця Йосбера Переса (17-3, 15 КО).

Боксери провели в рингу всі 12 раундів. Претендент виявився незручним суперником, який постійно намагався відповідати на удари українця, але все ж працював менш якісно. У підсумку, Далакян переміг одноголосним рішенням суддів – 118:110, 117:111, 117:111.

Дарія Білодід перемогла на Grand Slam у Парижі

Українська дзюдоїстка Дарія Білодід здобула золото турніру серії Grand Slam у Парижі (Франція).

У фіналі Білодід у ваговій категорії до 48 кг перемогла дзюдоїстку з Японії Вакану Кога. Перемогу наша дзюдоїстка здобула, виконавши з допомогою закрокування кидок на ваза-арі.

Також у категорії до 66 кг бронзу виграв український дзюдоїст Георгій Зантарая.

Збірна України вийшла у плей-офф Кубка Федерації

Збірна України в Таллінні провела заключний матч зонального турніру Кубка Федерації у першій групі Євро-Африканської зони. У вирішальному матчі Україна перемогла господарів кортів, збірну Естонії – 2:1.

Вольова перемога "Шахтаря" над "Олімпією"

Донецький "Шахтар" в контрольному матчі відсвяткував перемогу в поєдинку проти поточного лідера чемпіонату Словенії, "Олімпії" з Любляни – 3:1.

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Відігратися "Шахтар" зумів лише в кінцівці зустрічі. На 82-й хвилині Алан Патрік ефектно замкнув передачу Коноплянки, через сім хвилин сам Коноплянка вписав ім'я в протокол, забивши зі штрафного (м'яч зрикошетив від захисника і дезорієнтував кіпера "Олімпії"), а вже в компенсований час остаточний рахунок у зустрічі встановив Мораес.

Дата бою Василь Ломаченко – Теофімо Лопес

Василю Ломаченку для звання абсолютного чемпіона світу з боксу у легкій вазі потрібен титул IBF, яким володіє Теофімо Лопес. Сторони, схоже, домовилися про проведення бою.

Теофімо Лопес на своїй сторінці у Twitter опублікував дату – 30 травня.

Бій, скоріш за все, відбудеться на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" в Нью-Йорку, а сам бій в США покажуть по системі платних трансляцій Pay-Per-View.

Дебют Олексія Леня за "Сакраменто"

Український центровий Олексій Лень дебютує за "Сакраменто Кінгз" в понеділок, 10 лютого, в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Мілуокі Бакс".

Лень пропустив матч проти "Маямі Хіт" і не зіграє 9 лютого проти "Сан-Антоніо Сперс".

Віктор Вихрист дебютував у профі

У Німеччині українець Віктор Фауст (Вихрист) (1-0, 1 КО) дебютував у професійному боксі з перемоги над білорусом Андрієм Мазаніком (13-11, 10 КО).

Бій тривав всього 55 секунд. Український боксер впевнено декласував свого опонента, здобувши свою першу перемогу на профі-рингу.