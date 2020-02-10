Перемоги "Шахтаря" і "Динамо", успіх Журавок та інші події 9 лютого
У неділю, 9 лютого, сталося багато важливих спортивних подій. Про найважливіше, що сталося 9-го лютого – читайте у матеріалі Спорт24.
Перемога збірної України з хокею
Збірна України з хокею завершила кваліфікацію на Олімпійські ігри 2022 року. У Казахстані в останній грі "синьо-жовті" розгромили збірну Нідерландів.
Збірна України здобула єдину перемогу у відборі до Олімпіади в останньому турі. У групі H "синьо-жовті" розташувалися на третій сходинці, а Нідерланди – четвертій.
Через поразки Казахстану та Польщі українці втратили будь-які шанси пробитися на Олімпійські ігри.
Натомість Польща несподівано в очному перемогла Казахстан та продовжила боротися за вихід на Олімпіаду.
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Коракакі – перша жінка, яка розпочне естафету Олімпійського вогню
Грецька олімпійська чемпіонка зі стрільби з пневматичного пістолета Анна Коракакі стане першою жінкою в історії, яка розпочне естафету Олімпійського вогню.
Естафета розпочнеться 12 березня у грецькому місті Олімпія.
Далі Коракакі передасть вогонь японській олімпійській чемпіонці з легкої атлетики Мідзукі Ногучі. Вона стане першою японською спортсменкою, яка візьме участь в естафеті.
Останньою отримає вогонь у Греції спортсменка Катаріна Стефаніді, яка здобула золоту медаль на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро у 2016 році.
Збірна України з біатлону назвала склад на чемпіонат світу
Тренери збірної України затвердили заявку команди на чемпіонат світу, який пройде в італійському Антхольці з 13 до 23 лютого.
Жінки
- Олена Підгрушна
- Юлія Джима
- Валя Семеренко
- Віта Семеренко
- Анастасія Меркушина
- Юлія Журавок
Чоловіки
- Дмитро Підручний
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Сергій Семенов
- Руслан Ткаленко
- Богдан Цимбал
До жіночої заявки потрапила Юлія Журавок. Вона в неділю, 9-го лютого, здобула бронзу в мас-старті Кубка IBU.
Перемоги "Шахтаря" і "Динамо"
Обидва гранди українського футболу готуються до другої половини сезону в Туреччині.
"Шахтар" завершив тренувальний збір переможним поєдинком проти латвійського "Вентспілса".
Перший офіційний матч у 2020 році "Шахтар" проведе 20 лютого в Лізі Європи. В 1/16 фіналу донеччани зустрінуться з португальською "Бенфікою".
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Натомість "Динамо" розгромило боснійський клуб "Борац". Вперше за "Динамо" відзначився легіонер Кадірі.
Також свою безгольову серію перервав іспанець Фран Соль.