Перемоги "Шахтаря" і "Динамо", успіх Журавок та інші події 9 лютого

У неділю, 9 лютого, сталося багато важливих спортивних подій. Про найважливіше, що сталося 9-го лютого – читайте у матеріалі Спорт24.

Перемога збірної України з хокею

Збірна України з хокею завершила кваліфікацію на Олімпійські ігри 2022 року. У Казахстані в останній грі "синьо-жовті" розгромили збірну Нідерландів.

Збірна України здобула єдину перемогу у відборі до Олімпіади в останньому турі. У групі H "синьо-жовті" розташувалися на третій сходинці, а Нідерланди – четвертій.

Через поразки Казахстану та Польщі українці втратили будь-які шанси пробитися на Олімпійські ігри.

Натомість Польща несподівано в очному перемогла Казахстан та продовжила боротися за вихід на Олімпіаду.

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Коракакі – перша жінка, яка розпочне естафету Олімпійського вогню

Грецька олімпійська чемпіонка зі стрільби з пневматичного пістолета Анна Коракакі стане першою жінкою в історії, яка розпочне естафету Олімпійського вогню.

Естафета розпочнеться 12 березня у грецькому місті Олімпія.

Далі Коракакі передасть вогонь японській олімпійській чемпіонці з легкої атлетики Мідзукі Ногучі. Вона стане першою японською спортсменкою, яка візьме участь в естафеті.

Останньою отримає вогонь у Греції спортсменка Катаріна Стефаніді, яка здобула золоту медаль на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро у 2016 році.

Збірна України з біатлону назвала склад на чемпіонат світу

Тренери збірної України затвердили заявку команди на чемпіонат світу, який пройде в італійському Антхольці з 13 до 23 лютого.

Жінки

Олена Підгрушна

Юлія Джима

Валя Семеренко

Віта Семеренко

Анастасія Меркушина

Юлія Журавок

Чоловіки

Дмитро Підручний

Артем Прима

Антон Дудченко

Сергій Семенов

Руслан Ткаленко

Богдан Цимбал

До жіночої заявки потрапила Юлія Журавок. Вона в неділю, 9-го лютого, здобула бронзу в мас-старті Кубка IBU.

Перемоги "Шахтаря" і "Динамо"

Обидва гранди українського футболу готуються до другої половини сезону в Туреччині.

"Шахтар" завершив тренувальний збір переможним поєдинком проти латвійського "Вентспілса".

Перший офіційний матч у 2020 році "Шахтар" проведе 20 лютого в Лізі Європи. В 1/16 фіналу донеччани зустрінуться з португальською "Бенфікою".

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Натомість "Динамо" розгромило боснійський клуб "Борац". Вперше за "Динамо" відзначився легіонер Кадірі.

Також свою безгольову серію перервав іспанець Фран Соль.