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Перенесення Євро-2020, призупинення українського футболу та інші новини спорту 17 березня

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Головні новини спорту 17 березня / AP

У вівторок, 17 березня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

УЄФА на екстреному засіданні 17 березня прийняв рішення щодо чемпіонату Європи з футболу 2020. Турнір офіційно перенесено через коронавірус.

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УЄФА прийняв рішення, що чемпіонат Європи з футболу відбудеться влітку 2021 року. Нова дата проведення турніру 11 червня – 11 липня.

Виконавчий комітет Української асоціації футболу прийняв рішення щодо призупинення всіх змагань на території країни.

Виконком УАФ прийняв рішення зобов'язати відповідних організаторів змагань у період з 18 березня 2020 року до прийняття іншого рішення з даного питання з урахуванням рішень відповідних органів державної влади та рекомендацій УЄФА – призупинити проведення всіх змагань УПЛ, Кубку України, U-21 та U-19 УПЛ, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд та Екстра-ліги, Кубку України з футзалу, ДЮФЛ, футзальних дитячо-юнацьких змагань та змагань серед дівочих команд у всіх вікових категоріях, усіх змагань з футболу та футзалу обласного, районного та міського рівня.

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Товариські матчі збірної України проти Франції та Польщі, які повинні відбутися у березні, ймовірно, будуть скасовані. 27 березня "синьо-жовті" у Парижі мали зустрітися з Францією, а 31-го у Хожуві з Польщею.

Збір національної команди України, який повинен був початися наступного тижня, також скасовано. В УЄФА заявили, що товариські матчі, заплановані на кінець березня, відбудуться у червні.

У зв'язку з надзвичайно напруженою ситуацією в світі, викликаної пандемією коронавірусу COVID-19, вже стартувавший в Лондоні боксерський Європейський ліцензійний турнір зупинений.

Федерація боксу України екстрено евакуювала національну збірну з боксу з Лондона. Для повернення української делегації був найнятий чартерний літак зі столиці Великобританії до Києва.

Італійський "Ювентус" повідомив про ще одного захворілого футболіста. Позитивний тест на коронавірус здав півзахисник Блез Матюїді.

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Матюїді – другий гравець "Ювентуса" після Даніеле Ругані, у якого діагностували коронавірус. Також вірус COVID-19 був підтверджений у п'яти футболістів "Сампдорії" і трьох гравців "Фіорентини".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Бокс Футзал УПЛ УЄФА Збірна України з футболу Євро-2020 Ювентус
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