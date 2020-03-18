Перенесення Євро-2020, призупинення українського футболу та інші новини спорту 17 березня

У вівторок, 17 березня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

УЄФА офіційно переніс Євро-2020

УЄФА на екстреному засіданні 17 березня прийняв рішення щодо чемпіонату Європи з футболу 2020. Турнір офіційно перенесено через коронавірус.

Важливо Перенесення Євро-2020: плюси та мінуси для збірної України

УЄФА прийняв рішення, що чемпіонат Європи з футболу відбудеться влітку 2021 року. Нова дата проведення турніру 11 червня – 11 липня.

Чемпіонат України з футболу офіційно призупинили

Виконавчий комітет Української асоціації футболу прийняв рішення щодо призупинення всіх змагань на території країни.

Виконком УАФ прийняв рішення зобов'язати відповідних організаторів змагань у період з 18 березня 2020 року до прийняття іншого рішення з даного питання з урахуванням рішень відповідних органів державної влади та рекомендацій УЄФА – призупинити проведення всіх змагань УПЛ, Кубку України, U-21 та U-19 УПЛ, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд та Екстра-ліги, Кубку України з футзалу, ДЮФЛ, футзальних дитячо-юнацьких змагань та змагань серед дівочих команд у всіх вікових категоріях, усіх змагань з футболу та футзалу обласного, районного та міського рівня.

Читайте також Призупинення УПЛ: які клуби вже оголосили про карантин

Збірна України з футболу не зіграє з Францією і Польщею у березні

Товариські матчі збірної України проти Франції та Польщі, які повинні відбутися у березні, ймовірно, будуть скасовані. 27 березня "синьо-жовті" у Парижі мали зустрітися з Францією, а 31-го у Хожуві з Польщею.

Збір національної команди України, який повинен був початися наступного тижня, також скасовано. В УЄФА заявили, що товариські матчі, заплановані на кінець березня, відбудуться у червні.

Збірну України з боксу екстрено евакуювали з Лондона

У зв'язку з надзвичайно напруженою ситуацією в світі, викликаної пандемією коронавірусу COVID-19, вже стартувавший в Лондоні боксерський Європейський ліцензійний турнір зупинений.

Федерація боксу України екстрено евакуювала національну збірну з боксу з Лондона. Для повернення української делегації був найнятий чартерний літак зі столиці Великобританії до Києва.

Другий гравець "Ювентусу" захворів на коронавірус

Італійський "Ювентус" повідомив про ще одного захворілого футболіста. Позитивний тест на коронавірус здав півзахисник Блез Матюїді.

До теми Які спортсмени захворіли на коронавірус – список

Матюїді – другий гравець "Ювентуса" після Даніеле Ругані, у якого діагностували коронавірус. Також вірус COVID-19 був підтверджений у п'яти футболістів "Сампдорії" і трьох гравців "Фіорентини".

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.