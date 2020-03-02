Перша поразка "Шахтаря", новий титул Зінченка з "Манчестер Сіті" та інші новини спорту 1 березня

У неділю, 1 березня, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

"Ворскла" завдала "Шахтарю" першої поразки в УПЛ

1 березня "Ворскла" перемогла "Шахтар" у матчі 20 туру чемпіонату України. Поразка стала першою для "гірників" у рамках сезону 2019/2020.

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"Ворскла" на 30 хвилині забила єдиний м'яч у цьому матчі. Алан Патрік забарився у власному штрафному й втратив м'яч після того, як його запресингували Скляр та Кулач. Попри поразку донеччани продовжують очолювати турнірну таблицю. "Ворскла" завдяки перемозі відірвалася від "Карпат", які на останній сходинці.

"Манчестер Сіті" третій рік поспіль виграв Кубок англійської ліги

В Англії відбувся фінальний матч розіграшу Кубка англійської ліги, в якому зійшлися володарі трофею з "Манчестер Сіті" і "Астон Вілла".

Футболіст збірної України Олександр Зінченко почав матч в стартовому складі і провів на полі всі 90 хвилин. Його команда перемогла 2:1 і в третій раз поспіль виграла Кубок ліги. А для українця цей трофей став уже сьомим в футболці "Сіті". До цього він двічі ставав чемпіоном Англії, двічі вигравав Кубок ліги і ще по разу Кубок Англії і Суперкубок Англії.

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Українки в топ-10 на чемпіонаті Європи з біатлону

Чемпіонат Європи з біатлону завершився у білоруських Раубічах. 1-го березня відбулася жіноча гонка переслідування.

П'ятою фінішувала Анастасія Меркушина. Українка всю гонку тримала у топ-10. Допустивши тільки два промахи на стрільбі, Меркушина програла переможниці Кручінкіній майже хвилину. Валентина Семеренко через два промахи на останній стрільбі відкотилася на 9-у позицію.

Гол Руслана Маліновського допоміг "Аталанті" здобути розгромну перемогу

"Аталанта" розгромила "Лечче" на виїзді в рамках 26 туру чемпіонату Італії – 7:2. Українець Руслан Маліновський відзначився голом у цьому матчі.

Українець вийшов на заміну на 69-й хвилині, в компенсований час забив гол дальнім ударом. Також півзахисник взяв участь в забитому м'ячі Мюріеля на 87-й хвилині.

Фанати "Райо" знову скандували образливі вигуки на адресу Романа Зозулі

"Альбасете" Романа Зозулі грав у другому колі Сегунди проти "Райо Вальєкано". Нечисленні вболівальники "Райо", які приїхали на матч, знову скандували образливі вигуки на адресу Зозулі.

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Вболівальники "Райо Вальєкано" скандували "Він комуніст, Зозуля – комуніст". Зозуля вийшов у стартовому складі, однак у другому таймі був замінений. Матч завершився нічиєю 1:1.

"Шахтар" піднявся на одну позицію у рейтингу УЄФА

Донецький "Шахтар" покращив свою позицію в оновленому клубному рейтингу УЄФА. "Гірники" піднялися на 18-у позицію.

Прогресу "Шахтаря" у рейтингу УЄФА посприяла перемога в 1/16 фіналу Ліги Європи. "Гірники" за сумою двох матчів здолали португальську "Бенфіку".