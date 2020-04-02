Нова дата матчів збірної України, легендарний воротар завершує кар'єру: новини спорту 1 квітня

У середу, 1 квітня, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Коли збірна України зіграє перенесені матчі з Францією та Польщею

Через пандемію коронавірусу два товариські матчі збірної України, які були заплановані на кінець березня, довелося перенести. Збірна України мала зіграти проти Франції 27 березня, а 31 березня – проти Польщі. Обидві ігри мали відбутися на виїзді.

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Їх таки можуть провести у вересні, коли відбудуться матчі плей-офф Євро-2020. Та невідомо, чи залишаться в збірної України ті ж суперники.

Легендарний український воротар завершить кар'єру через травму

Колишній воротар "Шахтаря" та "Маріуполя" Рустам Худжамов, ймовірно, завершить кар'єру футболіста. 37-річний воротар повісить бутси на цвях через травму.

1 квітня "Маріуполь" повідомив, що розірвав контракт з Худжамовим. Головний тренер "азовців" Олександр Бабич заявив, що Рустам покинув клуб через травму.

УЄФА перенесе матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи на кінець літа

Через пандемію коронавірусу Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) може відновити розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи в липні або серпні.

Наразі УЄФА проводить відеоконференцію з представниками всіх 55 національних асоціацій. На ній обговорюється інформація про поточну ситуацію з пандемією коронавірусу.

Тенісний турнір Вімблдон офіційно скасували

Легендарний тенісний турнір Вімблдон, який проходить у Лондоні (Англія), не відбудеться у 2020 році. Через пандемію коронавірусу турнір скасовано.

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Вімблдон-2020 мав відбутися з 29 червня до 12 липня. Турнір проводять з 1877 року, а останній раз його скасовували у 1945 році – 75 років тому.

Бій Віктора Постола за титули WBC і WBO знову перенесли

Поєдинок українського боксера Віктора Постола проти Хосе Карлоса Раміреса перенесли через коронавірус. Бій боксерів за чемпіонські пояси WBC і WBO у першій напівсередній вазі мав відбутися 9 травня.

Бій між Постолом та Раміресом перенесли вдруге. Вперше поєдинок між боксерами планували провести 1-го лютого у Китаї.

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