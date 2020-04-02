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Нова дата матчів збірної України, легендарний воротар завершує кар'єру: новини спорту 1 квітня

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Головні новини спорту 1 квітня / УАФ

У середу, 1 квітня, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Через пандемію коронавірусу два товариські матчі збірної України, які були заплановані на кінець березня, довелося перенести. Збірна України мала зіграти проти Франції 27 березня, а 31 березня – проти Польщі. Обидві ігри мали відбутися на виїзді.

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Їх таки можуть провести у вересні, коли відбудуться матчі плей-офф Євро-2020. Та невідомо, чи залишаться в збірної України ті ж суперники.

Колишній воротар "Шахтаря" та "Маріуполя" Рустам Худжамов, ймовірно, завершить кар'єру футболіста. 37-річний воротар повісить бутси на цвях через травму.

1 квітня "Маріуполь" повідомив, що розірвав контракт з Худжамовим. Головний тренер "азовців" Олександр Бабич заявив, що Рустам покинув клуб через травму.

Через пандемію коронавірусу Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) може відновити розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи в липні або серпні.

Наразі УЄФА проводить відеоконференцію з представниками всіх 55 національних асоціацій. На ній обговорюється інформація про поточну ситуацію з пандемією коронавірусу.

Легендарний тенісний турнір Вімблдон, який проходить у Лондоні (Англія), не відбудеться у 2020 році. Через пандемію коронавірусу турнір скасовано.

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Вімблдон-2020 мав відбутися з 29 червня до 12 липня. Турнір проводять з 1877 року, а останній раз його скасовували у 1945 році – 75 років тому.

Поєдинок українського боксера Віктора Постола проти Хосе Карлоса Раміреса перенесли через коронавірус. Бій боксерів за чемпіонські пояси WBC і WBO у першій напівсередній вазі мав відбутися 9 травня.

Бій між Постолом та Раміресом перенесли вдруге. Вперше поєдинок між боксерами планували провести 1-го лютого у Китаї.

Залишайтесь вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Ліга чемпіонів Ліга Європи Вімблдон УЄФА Віктор Постол Бокс Теніс Футбол Збірна України з футболу
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