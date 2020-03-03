Кубок світу з біатлону без глядачів, український шахіст зіграв за Росію: новини спорту 2 березня

Епідемія коронавірусу Covid-19 з кожним днем все більше впливає на спорт. Організатори змагань переносять і скасовують спортивні заходи. Спорт24 підбиває підсумки спортивних подій понеділка, 2 березня.

Етап Кубка світу з біатлону в Нове-Мєсто пройде без глядачів

Сьомий етап Кубка світу з біатлону в чеському місті Нове-Мєсто відбудеться без глядачів на трибунах. Причиною послужила загроза поширення коронавіруса.

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Таке рішення прийняв міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек. Етап Кубка світу в Нове-Мєсто відбудеться з 5-го по 8 березня.

Український гройсмейстер Станіслав Богданович зіграв за збірну Росії

Одеський гросмейстер Станіслав Богданович, який в 2013 році став чемпіоном України зі швидких шахів, зіграв в інтернет матчі Україна – Росія за російську команду.

Після дивного вчинку, шахіст у своєму Facebook закликав співвітчизників наслідувати його приклад. Він заявив, що в коментарях українці і росіяни повинні "обійматися". Саме такий підхід, зазначив гросмейстер, призведе до дружби і вічного братерства між країнами.

Визначились міста-господарі фіналу Ліги Європи 2022 року та Суперкубка УЄФА-2023

Виконавчий комітет УЄФА провів робочу зустріч в Амстердамі (Нідерланди). Виконком УЄФА 2 березня затвердив міста таких фінальних матчів:

Ліга Європи 2022: "Пушкаш Арена" (Будапешт, Угорщина);

Жіноча Ліга чемпіонів 2022: "Ювентус Стедіум", (Турин, Італія);

Жіноча Ліга чемпіонів 2023: Стадіон ПСВ, (Ейндховен, Нідерланди);

Суперкубок УЄФА-2022: (Олімпійський стадіон Гельсінкі, Фінляндія);

Суперкубок УЄФА-2023: "Казань Арена", (Росія).

Ентоні Джошуа – Кубрат Пулєв: офіційна дата і місце бою

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA (Super), WBO, IBF і IBO британець Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) в наступному бою зустрінеться з болгарином Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО).

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Бій пройде 20 червня і стане головною подією вечора боксу на стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні.

Друга серія документального фільму "Невідоме Динамо"

2 березня вийшов другий епізод серіалу "Невідоме Динамо" на офіційному каналі клубу в Youtube. У ньому показано життя київського клубу: від установки на матч в роздягальні до його розбору після завершення.