Стаховський звернувся до Маска, гравець збірної України поборов COVID-19: головні новину спорту

Спортивний світ продовжує жити попри зупинку практично всіх змагань. Український спортсмен вилікувався від коронавірусу, а на посаду глави Української Прем'єр-ліги з'явився новий претендент. Найцікавіші новини спорту – читайте далі у дайджесті.

Баскетболіст збірної України вилікувався від коронавірусу

Баскетболіст іспанського клубу "Фуенлабрада" і збірної України В'ячеслав Бобров вилікувався від коронавірусу.

Цю приємну звістку повідомила головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко у своєму фейсбуці.

У лікарні зазначили, що Бобров досить швидко одужав.

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УЄФА може скасувати Суперкубок Європи

УЄФА може відмовитися від проведення Суперкубка Європи у 2020 році, в якому грають переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Змагання більше не згадується на офіційному сайті УЄФА.

1-го квітня УЄФА провів відеоконференцію з представниками всіх 55 національних асоціацій. На ній керівники обговорювали про майбутні плани матчів національних чемпіонів і єврокубків та про поточну ситуацію з пандемією коронавірусу у світі.

УЄФА хоче завершити Лігу чемпіонів і Лігу Європи в серпні. На вирішальній стадії розглядається варіант з "фіналом чотирьох".

Вони можуть відбутись в турецькому Стамбулі і польському Гданську відповідно, де були заплановані фінальні матчі.

В УЄФА наполягають на тому, щоб всі національні чемпіонати були завершені до 3 серпня. Це означає, що ігри повинні бути відновлені в червні. Схоже, що всі учасники конференції хочуть закінчити поточний сезон до того, як почнеться наступний.

Стаховський попросив Ілона Маска допомоги в боротьбі з COVDI-19

Перша ракетка України Сергій Стаховський звернувся до Ілона Маска. Стаховський просить генерального директора Tesla та SpaceX надати Україні допомогу в боротьбі з коронавірусом.

31 березня Ілон Маск повідомив, що Tesla має додаткові апаратами штучної вентиляції легень і може безкоштовно надіслати їх до лікарень різних країн світу.

Головна вимога мільярдера – обладнання повинне надійти до пацієнтів негайно, а не лежати на складах.

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Сергій Стаховський вирішив звернутися до Ілона Маска у коментарях у твіттері.

Шановний пане Маск, ситуація в Україні стане катастрофічною за дуже короткий період часу. Я хотів би попросити вас розглянути будь-яку медичну допомогу для моєї країни. Уляна Супрун чесно розпорядиться цим. Дуже дякую за ваші вчинки,

– написав Стаховський.

Також до Маска звернулася колишня очільниця МОЗ України Уляна Супрун.

Метревелі хоче очолити УПЛ

На пост президента Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з'явився ще один претендент. Експерт телеканалів "Футбол 1/2/3" Михайло Метревелі оголосив про висунення своєї кандидатури на пост президента УПЛ.

Метревелі заявив, що разом з командою презентує українським клубам програму розвитку чемпіонату.

"Тоді б я хотів почути думку клубів. Чи підтримають вони цю програму, чи ні", – сказав Метревелі каналам "Футбол".

Свою заяву він зробив 1-го квітня, однак переконує, що це не жарт.

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Чинним президентом УПЛ є швейцарець Томас Грімм. Він не подавав свою кандидатуру на вибори.

До заяви Метревелі єдиним кандидатом на пост президента УПЛ був Олександр Шевченко.

Вибори президента УПЛ перенесено на 27 квітня через пандемію коронавірусу.

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