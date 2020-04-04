Усик назвав нову дату бою з Чісорою, футбол планують відновити у травні: новини спорту 3 квітня

У п'ятницю, 3 квітня, трапилося чимало цікавих та важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Усик назвав нову дату бою з Чісорою

Бій між українцем Олександром Усиком та британцем Дереком Чісорою не відбудеться 23 травня, як було заплановано. Все через пандемію коронавірусу.

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В прямому ефірі Instagram Усик заявив, що бій перенесли на липень, але точної дати поки не відомо.

УЄФА закликає ліги не завершувати чемпіонати достроково

Керівники УЄФА закликали, щоб ліги поки не розглядали варіант дострокового завершення чемпіонатів, вони мають надію, що футбольні чемпіонати відновляться найближчим часом. Чемпіонат Бельгії вже встиг визначити дострокового чемпіона.

УЄФА заявив, що рішення зараз достроково завершувати внутрішні першості є передчасним і невиправданим.

"Аталанта" готова продати Маліновського за чималу суму

"Фіорентина" провела попередні переговори по трансферу українського хавбека "Аталанти" Руслана Маліновського.

Вартість футболіста збірної України оцінили мінімум в 25 мільйонів євро. Трансфер може відбутися майбутнім літом. Однак агент Руслана Вадим Шаблій розповів, що Руслан не розглядає цей варіант.

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Джошуа – Пулєв: бій офіційно перенесено

Ентоні Джошуа наступний бій проведе проти Кубрата Пулєва. Британець вирішив провести захист титулу IBF, де офіційним претендентом є болгарин Пулєв. Бій мав відбутися 20 червня, однак офіційно перенесений через пандемію COVID-19. У Matchroom Boxing не називають нову дату поєдинку. Там заявили, що працюють над цим.

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