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Усик назвав нову дату бою з Чісорою, футбол планують відновити у травні: новини спорту 3 квітня

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Головні новини спорту 3 квітня / Bad Left Hook

У п'ятницю, 3 квітня, трапилося чимало цікавих та важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Бій між українцем Олександром Усиком та британцем Дереком Чісорою не відбудеться 23 травня, як було заплановано. Все через пандемію коронавірусу.

До уваги Чісора обіцяє Усику влаштувати війну

В прямому ефірі Instagram Усик заявив, що бій перенесли на липень, але точної дати поки не відомо.

Керівники УЄФА закликали, щоб ліги поки не розглядали варіант дострокового завершення чемпіонатів, вони мають надію, що футбольні чемпіонати відновляться найближчим часом. Чемпіонат Бельгії вже встиг визначити дострокового чемпіона.

УЄФА заявив, що рішення зараз достроково завершувати внутрішні першості є передчасним і невиправданим.

"Фіорентина" провела попередні переговори по трансферу українського хавбека "Аталанти" Руслана Маліновського.

Вартість футболіста збірної України оцінили мінімум в 25 мільйонів євро. Трансфер може відбутися майбутнім літом. Однак агент Руслана Вадим Шаблій розповів, що Руслан не розглядає цей варіант.

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Ентоні Джошуа наступний бій проведе проти Кубрата Пулєва. Британець вирішив провести захист титулу IBF, де офіційним претендентом є болгарин Пулєв. Бій мав відбутися 20 червня, однак офіційно перенесений через пандемію COVID-19. У Matchroom Boxing не називають нову дату поєдинку. Там заявили, що працюють над цим.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол УЄФА Бокс Ентоні Джошуа Олександр Усик Руслан Маліновський Усик – Чісора АПЛ
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