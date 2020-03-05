Гутцайт очолив міністерство спорту, розгром від "Шахтаря" – головні новини спорту 4 березня

У середу, 4 березня, сталося чимало важливих та цікавих подій у спорті. Про найголовніші – читайте в огляді Спорт24.

Вадим Гутцайт очолив міністерство спорту

4 березня Верховна Рада України призначила новий Кабінет міністрів на чолі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Зміни торкнулися і спорту. Зокрема, міністерство спорту очолив Вадим Гутцайт. Кандидатуру Вадима Гутцайта на посаду міністра спорту України подав Шмигаль.

​До теми: Рада призначила новий уряд Шмигаля: список міністрів

Гутцайт займався фехтуванням. Говорячи про спортивні досягнення Гутцайта, слід зазначити, що у 1992 році він поїхав на Олімпіаду у складі Об'єднаної команди, де завоював командне золото. Після цього був ще учасником Олімпіад 1996 та 2000 років.

Після закінчення виступів у змаганнях перейшов на тренерську роботу. У 2002-2010 роках був головним тренером збірної України з фехтування. У 2008 році українська команда шаблісток під його керівництвом завоювала золото на Олімпійських іграх в Пекіні.

Після цього очолив Федерацію фехтування України. Детальніше про Гутцайта читайте у матеріалі Спорт24.

Чергова нагорода сноубордистки Данчі

29-річна українка Аннамарі Данча здобула бронзову нагороду турніру Speed Nation, який відбувся в Канаді. У фінальній частині українка пропустила вперед лише двох китайських спортсменок.

У паралельному слаломі українка показала результат 1.45,03 хвилини.

Перших дві сходинки п'єдесталу розділили між собою представниці Китаю – Гун Найін (1.43,28) та Пен Чен (1.43,29).

Поразка "Київ-Баскет"

"Київ-Баскет" програв вдома турецькій "Каршияці" в першому матчі 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА. Поєдинок на паркеті киян завершився з рахунком 71:89.

Практично всю першу чверть команди йшли рівно. Завдяки дальньому влучанню Классена кияни з мінімальною перевагою почали наступну чверть.

Втім, фаворити зустрічі збільшили оберти в наступній 10-хвилинці й пішли на перерву з перевагою у 10 очок.

Підопічним Айнарса Багатскіса вдалося з мінімальною різницею виграти третю 10-хвилинку, але на підсумковий результат це не вплинуло.

Матч-відповідь відбудеться у турецькому Ізмірі 11 березня.

Календар матчів збірної України

4 березня став відомий календар матчів збірної України у групі А4 Ліги націй. Збірна України протистоятиме збірним Швейцарії, Німеччини та Іспанії.

Календар матчів збірної України в Лізі націй

1-й тур. 3 вересня 2020

Німеччина — Іспанія

Україна — Швейцарія

2-й тур. 6 вересня 2020

Іспанія — Україна

Швейцарія — Німеччина

3-й тур. 10 жовтня 2020

Іспанія — Швейцарія

Україна — Німеччина

4-й тур. 13 жовтня 2020

Німеччина — Швейцарія

Україна — Іспанія

5-й тур. 13 листопада 2020

Німеччина — Україна

Швейцарія — Іспанія

6-й тур. 16 листопада 2020

Іспанія — Німеччина

Швейцарія — Україна

Результати УПЛ

4 березня завершився 21 тур чемпіонату України з футболу. У всіх матчах туру було забито принаймні два голи.

Найбільш яскравим виявився матч "Шахтаря" з "Дніпром-1", де вболівальники побачили аж 5 голів. "Шахтар" здобув впевнену перемогу 4:1.

13-ї поразки у сезоні зазнали львівська "Карпати". Цього разу "леви" програли "Олександрії" з рахунком 4:0.

В інших матчах туру "Маріуполь" обіграв "Ворсклу", "Зоря" здолала "Львів", а "Десна" вирвала перемогу в "Олімпіка".