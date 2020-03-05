24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Гутцайт очолив міністерство спорту, розгром від "Шахтаря" – головні новини спорту 4 березня

- Читать новость на русском
Головні новини спорту 4 березня / facebook.com/fie.org

У середу, 4 березня, сталося чимало важливих та цікавих подій у спорті. Про найголовніші – читайте в огляді Спорт24.

4 березня Верховна Рада України призначила новий Кабінет міністрів на чолі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Зміни торкнулися і спорту. Зокрема, міністерство спорту очолив Вадим Гутцайт. Кандидатуру Вадима Гутцайта на посаду міністра спорту України подав Шмигаль.

До теми: Рада призначила новий уряд Шмигаля: список міністрів

Гутцайт займався фехтуванням. Говорячи про спортивні досягнення Гутцайта, слід зазначити, що у 1992 році він поїхав на Олімпіаду у складі Об'єднаної команди, де завоював командне золото. Після цього був ще учасником Олімпіад 1996 та 2000 років.

Після закінчення виступів у змаганнях перейшов на тренерську роботу. У 2002-2010 роках був головним тренером збірної України з фехтування. У 2008 році українська команда шаблісток під його керівництвом завоювала золото на Олімпійських іграх в Пекіні.

Після цього очолив Федерацію фехтування України. Детальніше про Гутцайта читайте у матеріалі Спорт24.

29-річна українка Аннамарі Данча здобула бронзову нагороду турніру Speed Nation, який відбувся в Канаді. У фінальній частині українка пропустила вперед лише двох китайських спортсменок.

У паралельному слаломі українка показала результат 1.45,03 хвилини.

Перших дві сходинки п'єдесталу розділили між собою представниці Китаю – Гун Найін (1.43,28) та Пен Чен (1.43,29).

"Київ-Баскет" програв вдома турецькій "Каршияці" в першому матчі 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА. Поєдинок на паркеті киян завершився з рахунком 71:89.

Практично всю першу чверть команди йшли рівно. Завдяки дальньому влучанню Классена кияни з мінімальною перевагою почали наступну чверть.

Втім, фаворити зустрічі збільшили оберти в наступній 10-хвилинці й пішли на перерву з перевагою у 10 очок.

Підопічним Айнарса Багатскіса вдалося з мінімальною різницею виграти третю 10-хвилинку, але на підсумковий результат це не вплинуло.

Матч-відповідь відбудеться у турецькому Ізмірі 11 березня.

4 березня став відомий календар матчів збірної України у групі А4 Ліги націй. Збірна України протистоятиме збірним Швейцарії, Німеччини та Іспанії.

Календар матчів збірної України в Лізі націй

1-й тур. 3 вересня 2020
Німеччина — Іспанія
Україна — Швейцарія

2-й тур. 6 вересня 2020
Іспанія — Україна
Швейцарія — Німеччина

3-й тур. 10 жовтня 2020
Іспанія — Швейцарія
Україна — Німеччина

4-й тур. 13 жовтня 2020
Німеччина — Швейцарія
Україна — Іспанія

5-й тур. 13 листопада 2020
Німеччина — Україна
Швейцарія — Іспанія

6-й тур. 16 листопада 2020
Іспанія — Німеччина
Швейцарія — Україна

4 березня завершився 21 тур чемпіонату України з футболу. У всіх матчах туру було забито принаймні два голи.

Найбільш яскравим виявився матч "Шахтаря" з "Дніпром-1", де вболівальники побачили аж 5 голів. "Шахтар" здобув впевнену перемогу 4:1.

13-ї поразки у сезоні зазнали львівська "Карпати". Цього разу "леви" програли "Олександрії" з рахунком 4:0.

В інших матчах туру "Маріуполь" обіграв "Ворсклу", "Зоря" здолала "Львів", а "Десна" вирвала перемогу в "Олімпіка".

Гороскоп на 5 березня для всіх знаків зодіаку
сьогодні
Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
4 березня 14:25 Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували
Михайло Гема
сьогодні 07:11 Найкраща симуляція року: як футболіст "Маріуполя" спіткнувся у повітрі – відео
Юрій Семенюк
4 березня 21:20 "Олександрія" з непристойним рахунком розгромила "Карпати" у Львові: відео
Михайло Гема
4 березня 18:50 "Зоря" перемогла "Львів" та повернулася на друге місце, луганці двічі не реалізували пенальті
Ігор Саджениця
4 березня 15:06 Володимир Бородянський: хто такий глава Міністерства культури, молоді та спорту
Михайло Гема
Новини
Більше новин
Залиште відгук