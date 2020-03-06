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УПЛ розширять до 16 команд, "Динамо" втратило лідера та інші новини спорту 5 березня

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Головні новини спорту 5 березня / ФК "Динамо"

У четвер, 5 березня, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

5 березня у Будинку футболу відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу (УАФ). За підсумками проведеної роботи комітет затвердив формат Всеукраїнських змагань серед команд клубів УПЛ на сезон 2021/2022.

До слова Жеребкування другої частини чемпіонату УПЛ: коли можуть зіграти "Шахтар" та "Динамо"

Влітку члени Виконкому прийняли рішення, що у сезоні 2020/2021 чемпіонат України з футболу буде розширено до 14 клубів. У сезоні 2021/2022 в УПЛ виступатиме вже 16 клубів.

Футболіст "Динамо" Карлос де Пена зазнав травми у матчі 21 туру чемпіонату України проти "Колосу". Гравець не дограв поєдинок і був замінений на 52-й хвилині.

Наступного дня після гри уругваєць пройшов поглиблене обстеження, яке виявило у нього пошкодження м’язу задньої поверхні стегна. Відновлення Карлоса займе від 10 до 14 днів.

Другий етап чемпіонату України з ралі "Фортеця" був скасований через ситуацію з поширенням корановіруса.

Таке рішення було прийнято на засіданні організаційного комітету ралі під керівництвом міського голови Кам'янця-Подільського Михайла Сімашкевича. Членами оргкомітету було взято до уваги рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню інфекції.

У чеському Нове-Мєсто стартував 7-й етап Кубка світу з біатлону. Перемогу у жіночому спринті здобула німкеня Деніз Херрманн.

До теми: Кубок світу з біатлону: Фуркад зберіг лідерство після чемпіонату світу, Норвегія обійшла Францію

Серед українок найкраще спринт подолала Валентина Семеренко. З одним промахом Валентина фінішувала 12-ю. Перед останньою стрільбою Валентина претендувала на подіум, однак штрафне коло завадило Семеренко поборотися за бронзову нагороду.

Керівництво УЄФА розробило деталі нового єврокубкового турніру для клубів. Новий турнір буде базуватись на основі Міжнародного кубка чемпіонів.

УЄФА та американська компанія Relevent Sport вже ведуть переговори про проведення нового клубного турніру – літньої Ліги чемпіонів, який планується відбутися влітку 2021 року. УЄФА готовий підтримати нове літнє змагання у стилі Ліги чемпіонів. Змагання будуть відбуватись у США.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Коронавірус в Україні Новини Спорту Динамо Футбол УПЛ Новини біатлону УЄФА
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