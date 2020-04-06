Роналду встановлює нове досягнення, українця дискваліфікували за допінг – головні новини спорту

Кріштіану Роналду наблизився до чергового рекорду, а українського спортсмена дискваліфікували через допінг. Найголовніші новини спорту за 5 квітня – читайте у дайджесті Спорт24.

Новий рекорд Роналду

У 2020 році португальський нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду стане першим футболістом в історії, який заробить мільярд євро за кар'єру.

Як стверджує Forbes, на заваді не стане відмова від частини зарплати через кризу на тлі пандемії коронавірусу.

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Якщо в італійській Серії А, де виступає Роналду, вирішать урізати зарплати на 30%, він все одно залишиться одним з найбільш високооплачуваних гравців у світі.

Дохід Кріштіану складатиме 46 мільйонів доларів на рік тільки від зарплати і бонусів.

Разом з грошима за рекламу від Nike, а також доходами від продажу спідньої білизни, взуття і одеколону CR7 він може заробити ще 45 мільйонів доларів.

Загальний дохід за рік складе 91 мільйон доларів. Це дозволить йому переступити за позначку в мільярд доларів.

Українського спортсмена дискваліфікували

Міжнародні інстанції винесли рішення у справі українського легкоатлета Назара Коваленка та дискваліфікували його від змагань на три роки.

Відсторонення від спорту Коваленка почало діяти ще з 9 березня 2017 року, тому він встиг відбути дискваліфікацію.

Коваленко, який спеціалізується у спортивній ходьбі, звинувачували у вживанні допінгу. Розгляд тривав не один рік і закінчилося все дискваліфікацією.

У Назара були виявлені аномальні показники в біологічному паспорті легкоатлета.

Крім цього, всі результати українця із травня 2012 року до 2015 року анульовано.

Доля Ліги чемпіонів

Лігу чемпіонів і Лігу Європи сезону 2019/2020 планують дограти до 3-го серпня. Президент УЄФА Александр Чеферін заявив, що обидва турніри повинні бути завершені до 3-го серпня.

"Ми в безпрецедентній ситуації, тому повинні бути гнучкими. Ми могли б проводити матчі в ті ж дні, що і національні чемпіонати, навіть в один час", – сказав президент УЄФА.

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За його словами, УЄФА має різні варіанти відновлення Ліги чемпіонів і Ліги Європи у травні, червні, липні. Однак є ймовірність, що матчі, які залишилися, не будуть зіграні взагалі.

Все залежить від урядів країн, чи дозволять вони завершити турніри. Якщо вони скажуть, що футбольні матчі не можна проводити – ми нічого не зможемо зробити. До вересня або жовтня буде вже занадто пізно,

– сказав Чеферін.

Президент УЄФА також розповів про можливі формати догравання єврокубків. УЄФА може використовувати поточну схему або проводити один матч замість двох на кожному етапі плей-офф.

У такому випадку жереб буде визначати, хто гратиме вдома. Також існує варіант, що матчі будуть проводити на нейтральних полях.

"Можемо зіграти "фінал вісьмох" або "фінал чотирьох". Схоже, що всі матчі будуть проводитися без глядачів, але будуть транслюватися", – резюмував Чеферін.

Допомога Зозулі в Іспанії

Футболіст іспанського клубу "Альбасете" Роман Зозуля вирішив допомогти місцевій лікарні у боротьбі із коронавірусом.

Українець подарував медзакладу в Альбасете шарнірно-зчленоване ліжко.

Подарунок від 30-річного українського форварда розмістять у відділенні інтенсивної терапії.

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