Смерть українського шахіста, склад збірної України на товариські матчі: новини спорту 6 березня

У п'ятницю, 6 березня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Смерть українського шахіста Станіслава Богдановича

Відомого українського шахіста Станіслава Богдановича та його 18-річну подругу знайшли мертвими у квартирі в Москві. Лише кілька днів тому Богданович потрапив у гучний скандал, коли зіграв за збірну Росії проти України та порадив українцям та росіянам частіше обійматися.

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Молодих людей без ознак життя увечері 5 березня знайшов батько дівчини, коли повернувся додому. За попередньою інформацією, пара отруїлася звеселяючим газом.

Згодом стало відомо, що під час огляду тіл Богдановича та Вернигори виявили сліди від уколів. Хоча шприців у помешканні, де їх виявили, знайдено не було.

Збірна України оголосила склад на матчі з Францією та Польщею

Тренерський штаб збірної України з футболу оголосив список з 24-х футболістів на товариські матчі проти Франції та Польщі.

Зазначимо, що отримав дебютний виклик у національну команду півзахисник "Ференцвароша" Ігор Харатін. Крім того, в збірну повернулися півзахисник "Кортрейка" Євген Макаренко та форвард "Кайсеріспора" Артем Кравець.

Україна програла два стартові матчі Кубка Девіса

6-7 березня чоловіча збірна України з тенісу проводить матч Кубка Девіса проти збірної Китайського Тайбея в рамках плей-офф Світової групи I.

У першому матчі Сергій Стаховський виграв перший сет у Цзен Чун Сіна, однак після цього втратив ініціативу в матчі і зазнав поразки в трьох сетах – 6:3, 1:6, 2:6.

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Другий матч в протистоянні збірних України і Китайського Тайбея в Запоріжжі також завершився поразкою для "синьо-жовтих". Ілля Марченко програв У Тунг-Ліну – 6:4, 6:4.

Українці провалилися на спринті Кубка світу з біатлону

У чеському Нове-Мєсто проходить 7-й етап Кубка світу з біатлону. 6 березня на дистанцію спринтерської гонки вийшли чоловіки.

Перемогу здобув норвежець Йоганнес Бьо. Українці, на жаль, виступили абсолютно невдало, не потрапивши навіть в топ-20. 24 місце посів Сергій Семенов, який використав два додаткові патрони.

Нові правила офсайду в єврокубкових матчах

УЄФА буде використовувати більш широкі лінії офсайду в матчах єврокубків. Такі нововведення можуть запрацювати також на Євро-2020.

Дані нововведення може запрацювати вже на майбутньому Євро-2020 по футболу, де візьмуть участь 24 європейські збірні. Матч відкриття Євро-2020 відбудеться 12 червня на Олімпійському стадіоні в Римі, фінал 12 липня – на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.