Історична медаль збірної України з біатлону, звитяга у Кубку Девіса – головні новини 7 березня

У суботу, 7 березня, відбулося чимало важливих спортивних подій. Усе найголовніше читайте у дайджесті Спорт24.

Історична медаль чоловіків у біатлоні

У рамках 7 етапу Кубка світу у чеському Нове-Мєсто відбулася чоловіча естафета. Українська збірна посіла другу сходинку.

Для чоловічої збірної це перша нагорода у класичній естафеті з 2011 року. "Синьо-жовті" здобули бронзу в естафеті 11 березня 2011 року у російському Ханти-Мансійську.

Що цікаво, Сергій Семенов був у складі збірної України 7 березня 2020 року та у складі "четвірки" в Ханти-Мансійську.

Разом із Семеновим історичне срібло для України здобували Артем Прима, Руслан Ткаленко та Дмитро Підручний.

Всього для чоловічої команди це четверта нагорода у рамках Кубків світу за часів Незалежності України. В активі наших хлопців два срібла та дві бронзи.

Зазначимо, що в жіночій естафеті Україна упродовж усієї гонки претендувала на перемогу. Однак через штрафне коло Олени Підгрушної Україна посіла 4-е місце.

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Неймовірна перемога в Кубку Девіса

Чоловіча збірна України з тенісу перемогла Китайський Тайбей у рамках плей-офф Світової групи I. У перший ігровий день українці програли два матчі, тому були близькі, щоб програти в протистоянні.

У суботу Сергій Стаховський та Денис Молчанов відновили інтригу. Українці виграли парний матч, зробивши рахунок 2:1.

Далі Сергій Стаховський та Ілля Марченко реабілітувалися за поразки 6 березня, здобувши важливі звитяги в одиночних матчах.

Таким чином, збірна України перемогла Китайський Тайбей з рахунком 3:2.

У рамках Кубка Девіса наша збірна ще жодного разу не відігравалася з такого рахунку за підсумками першого ігрового дня.

Перемога "Динамо" та "Десни"

Для шести команд чемпіонату України з футболу завершилося перше коло. Таким чином, визначилися 5 клубів, які продовжать боротьбу за нагороди.

Ще один клуб, який поведе боротьбу за єврокубки навесні, стане відомий 8 березня. Наразі на останнє місце у топ-6 претендує "Колос" та "Маріуполь".

7 березня "Динамо" повернуло собі другу сходинку в турнірній таблиці. Кияни скористалися поразкою "Зорі" від "Десни".

"Динамо" на виїзді у складному матчі здолало "Олександрію". Майже весь другий тайм "біло-сині" грали в більшості.

Втім, основна боротьба за срібні та бронзові нагороди попереду. Різниця між другою та четвертою командою УПЛ складає всього 3 очки.

У матчі аутсайдерів УПЛ "Ворскла" 7 березня перемогла "Олімпік".

Новий суперник Ломаченка

Василь Ломаченко 30 травня повинен зустрітися з Теофімо Лопесом. У разі перемоги українцю доведеться захищати титул IBF, яким наразі володіє Лопес.

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Свого потенційного суперника Василь дізнається 9 травня у Великобританії. У цей день відбудеться бій між Лі Селбі та Джорджом Камбососом.

Промоутер Едді Хірн заявив, що переможець бою Селбі – Камбосос-молодший поб'ється з тріумфатором поєдинку Ломаченка й Лопеса.

Бій Камбососа та Селбі у Великобританії стане відбірковим по лінії IBF.