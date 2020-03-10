Прогрес Світоліної, матч Франція – Україна без глядачів – головні новини спорту 9 березня

Попри те, що 9 березня був державним вихідним, в України відбулося чимало важливих спортивних подій. Найголовніше – читайте у дайджесті Спорт24.

Прогрес Світоліної у рейтингу WTA

Еліна Світоліна 8 березня вперше з 2018 року виграла титул. Україна перемогла на тенісному турнірі WTA.

Завдяки звитязі Еліна покращила позицію у рейтингу. З нового тижня Еліна повернулася на 5 сходинку.

До турніру в мексиканському Монтерреї Світоліна посідала сьому сходинку в рейтингу WTA.

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Окрім того, Еліна покращила позицію у "чемпіонській гонці" 2020 року. Тепер українка перебуває на 21-у місці.

Зазначимо, що 8 найкращих тенісисток у так званій "чемпіонській гонці" у кінці сезону потрапляють на Підсумковий турнір.

Матч Франція – Україна без глядачів

Товариський поєдинок між футбольними збірними Франції та України, ймовірно, відбудеться без глядачів. Гра повинна пройти 27 березня на стадіоні "Стад де Франс".

Причиною суворого рішення стало поширення коронавірусу у Франції. В країні кількість випадків зараженням коронавірусом наблизилося до позначки в тисячу осіб.

Міністерка спорту Франції Роксана Марасіняну повідомила, що до 15 квітня будуть обмежені всі спортивні заходи з відвідуваністю понад тисячу осіб.

Зокрема, вже відомо, що матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та "Боруссією" Дортмунд пройде без глядачів.

Марасіняну також підтвердила, що попереджувальні заходи вплинуть на матч між Францією та Україною.

Таким чином, поєдинок у Сен-Дені (передмістя Парижа), швидше за все, пройде без глядачів.

Вихрист отримав суперника

Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист офіційно проведе другий поєдинок на професійній арені.

Вихрист зустрінеться з 33-річним аргентинцем Максимілліано Алехандро Сосою. Поєдинок Вихрист – Соса відбудеться 21 березня у Берліні (Німеччина).

Аргентинський суперник Вихриста провів на професійному ринзі 9 поєдинків і зазнав двох поразок. 4 бої він виграв нокаутом.

Дебютний бій у професіоналах Вихрист провів 8 лютого. Українець брутально переміг представника Білорусі Андрія Мазанік за 55 секунд.

11-річна дівчинка стала наймолодшою учасницею Олімпіади

Сирійська тенісистка Хенд Заза кваліфікувалася на Олімпійські ігри 2020 року у Токіо та стане наймолодшою учасницею змагань.

Спортсменці, яка є представницею у настільному тенісі всього лише одинадцять років.

Дівчина здобула дорослу олімпійську ліцензію в Йорданії, де відбувався відбірковий турнір з настільного тенісу у Західній Азії.

Хенд Заза стане першим сирійським спортсменом (серед чоловіків і жінок), який візьме участь в Олімпіаді ще до свого повноліття.