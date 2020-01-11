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Поразка України на Євро-2020, нові прояви расизму до Зозулі та інші новини спорту 10 січня

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Головні спортивні події 10 січня / НОК України

10 січня подарувало чимало цікавих спортивних подій та новин. Про все головне – в огляді Спорт24.

Прикра поразка збірної України з гандболу у першому матчі Євро-2020

Перший матч для України на гандбольному чемпіонаті Європи закінчився програшем. Північна Македонія по ходу зустрічі доводила свою перевагу до 5 м’ячів (16:11). Українці змогли у другому таймі скоротити відставання до одного м’яча (24:23).

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Та все ж Північна Македонія зберегла переможний рахунок. Українці пропустили вирішальний м'яч на останній секунді.

Товариський матч з Кіпром

Визначився ще один суперник національної збірної України з футболу в одному зі спарингів, які вона проведе напередодні старту у фінальному турнірі Євро-2020. Це буде команда Кіпру. Матч відбудеться 26 травня в Україні. Місто, яке прийматиме поєдинок, буде затверджено пізніше.

Нагадаємо, що в рамках підготовки до чемпіонату Європи команда Андрія Шевченка також зіграє зі збірними Франції (27 березня, Сен-Дені) та Польщі (31 березня, Хожув).

Прима потрапив у топ-15 на етапі Кубка світу

У німецькому Обергофі відбулася чоловіча спринтерська гонка. Впевнену перемогу здобув французький біатлоніст Мартен Фуркад.

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Найкраще з українців виступив Артем Прима. З одним колом штрафу Прима фінішував 15-м. Артем, який стартував 10-м, програв Фуркаду 1 хвилину й 41 секунду.

Тренер Усика заступився за Ломаченка через скандал зі спецназом РФ

Поки Василь Ломаченко продовжує зберігати мовчання з приводу скандального відео на його сторінці в Instagram, за нього заступився тренер іншого українського боксера Олександра Усика – Сергій Лапін.

Шановні Демони! Рогаті з хвостом, які сюди вилізли! Ви диміться, продовжуйте... Хочу вам розкрити секрет цього відео! Суть цього відео не картинка, а СЛОВО! Але ви не звертайте уваги, а просто продовжуйте диміти і горіти, у вас там, напевно, жарко дуже,
– написав у коментарях під відео Сергій Лапін.

Як відомо, на офіційній сторінці Василя Ломаченка в інстаграм було опубліковано відео. Воно на релігійну та військову тематику. Зроблено в чорно-білих тонах. І якщо питання релігії – це особиста справа кожного (боксер є прихильником Української православної церкви Московського патріархату, і навіть прислуговує під час богослужінь), то до військової складової питання таки є. На цьому відео зображений російський спецназ та його підготовка.

Перший суперник "Шахтаря" на тренувальних зборів

"Олімпія" з Любляни оголосила про те, що 8 лютого під час зборів в Туреччині в Белеку проведе контрольний матч проти "Шахтаря".

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Нові прояви расизму до Романа Зозулі

На двох матчах вищого дивізіону чемпіонату Іспанії з футболу зафіксували нові образливі скандування на адресу українського нападника "Альбасете" Романа Зозулі, який виступає дивізіоном нижче – в Сегунді.

Обидва випадки зафіксовані не на матчах "Альбасете", а в іграх за участю команди Ла Ліги – "Реал Сосьєдад".

Українська тенісистка допоможе постраждалим від пожеж в Австралії

Катаріна Завацька долучилася до інших спортсменів, які будуть жертвувати гроші постраждалим від пожеж в Австралії.

До слова: Відомі спортсмени жертвують гроші постраждалим від пожеж в Австралії

У своєму інстаграмі 19-річна тенісистка написала, що буде жертвувати по 50 доларів за кожен ейс на Australian Open.

Денис Гармаш дебютував за "Різеспор"

Денис Гармаш, який нещодавно перейшов з "Динамо" в оренду в "Різеспор", провів перший матч у складі нової команди.

Хавбек з'явився з перших хвилин контрольного матчу проти "Аркхісарспора" і не зміг допомогти нічим команді. Рахунок матчу – 2:2.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Скандал з Романом Зозулею Новини біатлону Гандбол Теніс Артем Прима Шахтар Бокс Василь Ломаченко Динамо Футбол Спорт Новини Спорту
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