Травма Усика, новий спортивний канал в Україні та інші новини 10 лютого

Під час нового спортивного тижня вболівальників чекає ряд важливих змагань. Зокрема, це чемпіонат світу з біатлону. Спорт24 підбиває підсумки головних спортивних подій понеділка, 10 лютого.

Травма Усика

Український боксер Олександр Усик знову травмувався. Цього разу Олександр травмував лікоть.

Британський промоутер Едді Хірн розповів, що через травму українця довелося змінити дату проведення бою Усика з Дереком Чісорою.

Бій спортсменів планували на березень, але через травму, швидше за все, проведуть у травні.

Ми дивилися на квітень, але це великий поспіх для нього, для його підготовки, він може бути не готовий. Бій у травні дасть Усіку достатньо часу,

– заявив Едді Хірн.

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Негода у Європі вплинула на футбол

Західну Європу накрив ураган Кіара, через який були скасовані чимало футбольних матчів.

Зокрема, ще 9 лютого були перенесені матчі чемпіонату Англії, Німеччини, Бельгії та Нідерландів.

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В Англії через сильні пориви вітру стався курйозний випадок на матчі другої за значущістю ліги Англії.

Футболісти "Міллволла" довгий час не могли розіграти кутовий удар. Все ж стандартне положення було розіграно, а матч дограно.

У Швеції під час поєдинку тренер опинився у "полоні" воріт, які на поле виніс вітер. На щастя, інцидент завершився без травм.

Setanta запускає другий канал

Setanta Sports планує запустити в Україні ще один телеканал. Канал подав необхідні документи до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Керівниця каналу Setanta Sports Марія Лисенко розповіла, що запуск каналу повинен відбутися найближчим часом.

Телеканал планує транслювати в Україні тенісні матчі. Зокрема, уже цього тижня Setanta Sports покаже жіночий тенісний турнір WTA в Таїланді, на якому виступить Еліна Світоліна.

Влітку Setanta Sports планує показати матчі Вімблдону.

Сікорський знайшов собі клуб

Футболіст Ігор Сікорський офіційно став гравцем одеського "Чорноморця". Півзахисник змінив клубну прописку після того, як "Авангард" розірвав з ним контракт.

Причиною розірвання контракту між Сікорським та першоліговим "Авангардом" стала поїздка Ігоря в Росію.

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На офіційному сайті "Чорноморця" Сікорський зазначений у складі головної команди. Півзахисник виступатиме під 7-м номером.

Також перехід Сікорського в "Чорноморець" підтверджує спеціалізований портал Transfermarkt. За його даними, угода між Ігорем та "моряками" розрахована до літа 2020 року.

Трансфер раніше підтвердив наставник "Чорноморця" Остап Маркевич.