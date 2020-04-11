Скасування UFC 249, гравець збірної України може змінити громадянство: новини спорту 10 квітня

У п'ятницю, 10 квітня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

UFC 249 офіційно скасували

Бійцівський турнір UFC 249, який повинен був пройти 18 квітня, вдруге скасований. Причина скасування турніру – пандемія коронавірусу. Головною подією UFC 249 мав стати бій Тоні Фергюсона та Хабіба Нурмагомедова.

Обережно, гаряче! Спокуслива зірка UFC знову оголилася: фото

Спершу UFC оголосив, що зустріч цих бійців перенесено і президент UFC Дейна Вайт намагався врятувати шоу. Замість Хабіба проти Фергюсона мав вийти Джастін Гейджі.

Хоча промоушен знайшов місце для проведення турніру, шоу все-таки зірвалося через масштабну пандемію коронавірусу в США.

Святослав Михайлюк готовий змінити громадянство

Український баскетболіст Святослав Михайлюк може отримати громадянство США. Михайлюк виступає у США за клуб НБА "Детройт Пістонс". Михайлюк сказав, що погодиться взяти громадянство США, якщо залишиться жити в країні.

Що відомо про кар'єру Михайлюка в збірній УкраїниСвятослав почав виступати за збірну України у 2013 році. Михайлюк взяв участь в чемпіонаті Європи з баскетболу серед гравців до 16 років.



У 2014 році Михайлюк у складі вже основної збірної України виступив на чемпіонаті світу з баскетболу в Іспанії.

Президент WBC назвав Україну майбутньою боксерською країною

Президент Всесвітнього боксерського союзу (WBC) Маурісіо Сулейман поділився своєю думкою про бокс в Україні.

Функціонер вважає, що такі українські зірки як: Василь Ломаченко (14-1, 10 КО), Олександр Усик (16-0, 13 КО) і Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) незабаром будуть диктувати тенденції розвитку світового боксу.

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Віталія Кличка таки відправляли в нокаут – рідкісне відео

Видатний український боксер Віталій Кличко має унікальне досягнення. Хоча в пасиві Кличка як боксера дві поразки, жоден із 47 суперників не зміг нокаутувати українського чемпіона. Але це стосується тільки боксу. У кікбоксингу Віталію таки доводилося опинятися на канвасі.

Як кікбоксер на рингу він провів 35 поєдинків, в 34 з яких здобув перемогу – 22 дострокові. Єдиної поразки Віталію у 1992 році завдав англієць Пеле Рейд.

ФІФА дозволила українським клубам зменшити зарплати футболістів

Українські клуби отримали дозвіл від ФІФА на зміну зарплати футболістів під час пандемії коронавірусу.

До слова, під час зупинки футболу в європейських чемпіонтах клуби почали знижувати зарплати гравців. До таких заходів почали вдаватись клуби АПЛ, Бундесліги, Серії А та Ла Ліги.

Олександр Алієв здав тест на коронавірус, а перед цим називав хворобу фейком

Колишній футболіст "Динамо" Олександр Алієв здав тест на коронавірус. За словами ексгравця збірної України, у нього піднялася температура і він кашляє.

6 квітня Алієв у своєму інстаграмі розповів, що почав себе гірше почувати після прогулянки. У нього з'явилася висока температура та сухий кашель.

Алієв про фейк Це все фейк, – колишній футболіст "Динамо" Алієв про коронавірус

Згодом Алієв повідомив, що здав тест на коронавірус. Поки результатів аналізів ще немає.

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