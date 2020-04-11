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Скасування UFC 249, гравець збірної України може змінити громадянство: новини спорту 10 квітня

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Головні новини спорту 10 квітня / Getty Images

У п'ятницю, 10 квітня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Бійцівський турнір UFC 249, який повинен був пройти 18 квітня, вдруге скасований. Причина скасування турніру – пандемія коронавірусу. Головною подією UFC 249 мав стати бій Тоні Фергюсона та Хабіба Нурмагомедова.

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Спершу UFC оголосив, що зустріч цих бійців перенесено і президент UFC Дейна Вайт намагався врятувати шоу. Замість Хабіба проти Фергюсона мав вийти Джастін Гейджі.

Хоча промоушен знайшов місце для проведення турніру, шоу все-таки зірвалося через масштабну пандемію коронавірусу в США.

Український баскетболіст Святослав Михайлюк може отримати громадянство США. Михайлюк виступає у США за клуб НБА "Детройт Пістонс". Михайлюк сказав, що погодиться взяти громадянство США, якщо залишиться жити в країні.

Що відомо про кар'єру Михайлюка в збірній УкраїниСвятослав почав виступати за збірну України у 2013 році. Михайлюк взяв участь в чемпіонаті Європи з баскетболу серед гравців до 16 років.

У 2014 році Михайлюк у складі вже основної збірної України виступив на чемпіонаті світу з баскетболу в Іспанії.

Президент Всесвітнього боксерського союзу (WBC) Маурісіо Сулейман поділився своєю думкою про бокс в Україні.

Функціонер вважає, що такі українські зірки як: Василь Ломаченко (14-1, 10 КО), Олександр Усик (16-0, 13 КО) і Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) незабаром будуть диктувати тенденції розвитку світового боксу.

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Видатний український боксер Віталій Кличко має унікальне досягнення. Хоча в пасиві Кличка як боксера дві поразки, жоден із 47 суперників не зміг нокаутувати українського чемпіона. Але це стосується тільки боксу. У кікбоксингу Віталію таки доводилося опинятися на канвасі.

Як кікбоксер на рингу він провів 35 поєдинків, в 34 з яких здобув перемогу – 22 дострокові. Єдиної поразки Віталію у 1992 році завдав англієць Пеле Рейд.

Українські клуби отримали дозвіл від ФІФА на зміну зарплати футболістів під час пандемії коронавірусу.

До слова, під час зупинки футболу в європейських чемпіонтах клуби почали знижувати зарплати гравців. До таких заходів почали вдаватись клуби АПЛ, Бундесліги, Серії А та Ла Ліги.

Колишній футболіст "Динамо" Олександр Алієв здав тест на коронавірус. За словами ексгравця збірної України, у нього піднялася температура і він кашляє.

6 квітня Алієв у своєму інстаграмі розповів, що почав себе гірше почувати після прогулянки. У нього з'явилася висока температура та сухий кашель.

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Згодом Алієв повідомив, що здав тест на коронавірус. Поки результатів аналізів ще немає.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус в Україні Новини Спорту Спорт Змішані єдиноборства Святослав Михайлюк Баскетбол Віталій Кличко Бокс ФІФА Футбол
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