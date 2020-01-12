Ломаченко відповів на скандальне відео, гол Ібрагімовича та інші спортивні події 11 січня

11 січня подарувало чимало цікавих спортивних подій та новин. Про найголовніше – в огляді Спорт24.

Ломаченко відповів на відео з російським спецназом

Василь Ломаченко записав відеозвернення до вболівальників. Причиною став скандал довкола боксера через публікацію відео з російським спецназом.

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Як відомо, на офіційній сторінці Ломаченка в інстаграмі було опубліковано відео на релігійну та військову тематику.

Ібрагімович забив перший гол за "Мілан"

Ібрагімович забив перший гол в офіційному матчі за "Мілан" після свого повернення. Златан відзначився у воротах "Кальярі" у 18 турі Серії А.

Шведський нападник відзначився на 64 хвилині. Златан в один дотик замкнув простріл оборонця Тео Ернандеса.

Дерев'янченко отримає другий шанс на титульний бій

Сергій Дерев'янченко у 2020 році може отримати третю спробу виграти чемпіонський титул. Після спроб завоювати пояс IBF Дерев'янченко у 2020 році може зустрітися з чемпіоном WBO Деметріусом Андраде.

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що Дерев'янченко може битиметься за титул WBC з американцем Джермаллом Чарло.

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Українець навіть з'явився у рингсайді під час бою Чарло з австралійцем Деннісом Хоганом. Під час інтерв'ю українець підтвердив готовність битися за титул WBC.

В Австралії акули з'їли 21-річного німецького футболіста

Німецький футболіст американського клубу "Гастінг Бронкос" Ерік Бірігітті загинув, проводячи з друзями відпустку в Австралії.

21-річний футболіст гуляв по скелястому березі, послизнувся і впав з обриву у воду. Течією його віднесло далеко від берега.

Лунін може перейти в "Реал", але не мадридський

Батько воротаря "Реала" Андрія Луніна, який виступає на правах оренди за "Вальядолід", провів зустріч з керівництвом "Реал Ов'єдо", яке зацікавлене в голкіпері.

Під час зустрічі представники "Ов'єдо" запевнили, що 20-річний українець буде отримувати в їхньому клубі повноцінну ігрову практику. Більше деталей зустрічі поки невідомо.

Збірні України з біатлону в топ-10 естафет у Обергофі

11 січня, на етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі відбулася жіноча і чоловіча естафета.

Чоловіча збірна у складі Артема Тищенко, Артема Прими, Антона Дудченко та Сергія Семенова зайняла десяте місце. Зазначимо, що українські біатлоністи пробігли три штрафних кола. Золота медаль дісталася команді Норвегії, яка у впертій боротьбі вирвала перемогу у Франції. На третьому місці фінішувала Німеччина.

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Жіноча команда виступила більш вдалим, посівши шосте місце. У складі української команди на старт вийшли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна, які сумарно допустили вісім промахів на вогневих рубежах. Золота медаль дісталася команді Норвегії, а команди Швеції та Франції відстали на 21,1 і 33,1 секунди відповідно.

"Ліверпуль" втримав перемогу над "Тоттенхемом" і зміцнив лідерство в АПЛ

"Ліверпуль" мінімально переграв "Тоттенхем" (0:1) у центральному матчі 22 туру АПЛ.

"Червоні" вийшли вперед в кінцівці першого тайму. Точний удар на рахунку Роберто Фірміно. Після перерви командам не вдалося змінити рахунок на табло.

Футболіст збірної України Дмитро Іванісеня відсвяткував 26-річчя

11 січня нещодавньому дебютанту збірної України Дмитру Іванісені виповнилося 26 років.