Конфлікт Вихриста з Федерацією бокса, Олімпіада України та Білорусі: новини спорту 11 лютого

Віктор Вихрист розпочинає війну з Федерацією боксу України після свого переходу в професіонали. Борець Семен Новіков став чемпіоном Європи. Спорт24 підбиває підсумки головних спортивних подій вівторка, 11 лютого.

Команда Вихриста готує судовий позов до Федерації боксу України

Вихрист офіційно оголосив про перехід у професіонали 29 січня і вже на наступний день отримав дебютного суперника. На професійному ринзі Віктор виступатиме під прізвищем Фауст, а рідним містом українця зазначено – німецький Гамбург.

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Після підписання Вихристом контракту з німецькою промоутерською компанією EC Boxing Promotion, ФБУ на три роки дискваліфікувала особистого тренера Віктора Олександра Ляхового та менеджера Андрія Котельника.

Тепер Котельник готує позов до суду на федерацію. Він вважає, що зараз у ФБУ працюють популісти та дилетанти.

Україна та Білорусь планують провести спільно Олімпіаду

Україна розгляне можливість спільного проведення Олімпійських ігор з Білоруссю. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що це питання потребує глибшого дослідження.

Детальніше про такі перспективи – читайте у матеріалі Спорт24.

Семен Новіков став чемпіоном Європи з боротьби

11 лютого у вирішальному поєдинку борців греко-римського стилю на чемпіонаті Європи у ваговій категорії до 87 кг зійшлися українець Семен Новіков і титулований угорець Віктор Лерінц.

Нашого борця не збентежили гучні титули суперника (чемпіон Європи-2017, бронзовий призер Європейський ігор-2019 і володар трьох медалей чемпіонату світу) і в фіналі він розгромив суперника – 7:1, вперше ставши чемпіоном Європи.

Суперник збірної України у плей-офф Кубка Федерації

Відбулося жеребкування плей-офф раунду Кубка Федерації. За результатами жеребкування збірна України у квітні зіграє проти тенісисток з Японії.

Матчі відбудуться 17-18 квітня на території Японії, яка долею жеребкування стала стороною, яка приймає.

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"Динамо" в спарингу зіграло внічию з БАТЕ

Футболісти київського "Динамо" 11 лютого на полі стадіону Cornelia міста Белек зіграли внічию з білоруською командою БАТЕ – 1:1.

На 34-й хвилині після пресингу недалеко від чужого штрафного "Динамо" відібрало м'яч, пішов закид на Кендзьору, простріл якого з правого флангу замкнув Вербич. Це єдиний гол киян у цьому матчі.

Українки зайняли всі місця на п'єдесталі турніру в Польщі

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко зайняли всі три призові місця на змаганнях зі стрибків у висоту в Бельсько-Бяле (Польща).

Магучіх втретє у 2020 році стала найкращою на міжнародних змаганнях з результатом 1,96 см.

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Геращенко і Левченко показали однакову висоту 1,93 см. Ірина посіла другу сходинку завдяки меншій кількості спроб.

Новий болід Ferrari

Італійська команда Ferrari офіційно представила новий болід, який буде використовувати в сезоні-2020 на чемпіонаті світу. Команда провела презентацію в театрі. У заході, окрім керівництва "Скудерії", взяли участь пілоти Шарль Леклер і Себастьян Феттель.

Машина отримала індекс SF 1000, що пов'язано з прийдешнім тисячним гран-прі команди у Формулі-1. Автомобіль 2020 року поданий в традиційній червоній лівреї.