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Конфлікт Вихриста з Федерацією бокса, Олімпіада України та Білорусі: новини спорту 11 лютого

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Головні новини спорту 11 лютого / Фото: VALENTYN OGIRENKO

Віктор Вихрист розпочинає війну з Федерацією боксу України після свого переходу в професіонали. Борець Семен Новіков став чемпіоном Європи. Спорт24 підбиває підсумки головних спортивних подій вівторка, 11 лютого.

Вихрист офіційно оголосив про перехід у професіонали 29 січня і вже на наступний день отримав дебютного суперника. На професійному ринзі Віктор виступатиме під прізвищем Фауст, а рідним містом українця зазначено – німецький Гамбург.

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Після підписання Вихристом контракту з німецькою промоутерською компанією EC Boxing Promotion, ФБУ на три роки дискваліфікувала особистого тренера Віктора Олександра Ляхового та менеджера Андрія Котельника.

Тепер Котельник готує позов до суду на федерацію. Він вважає, що зараз у ФБУ працюють популісти та дилетанти.

Україна розгляне можливість спільного проведення Олімпійських ігор з Білоруссю. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що це питання потребує глибшого дослідження.

Детальніше про такі перспективи – читайте у матеріалі Спорт24.

11 лютого у вирішальному поєдинку борців греко-римського стилю на чемпіонаті Європи у ваговій категорії до 87 кг зійшлися українець Семен Новіков і титулований угорець Віктор Лерінц.

Нашого борця не збентежили гучні титули суперника (чемпіон Європи-2017, бронзовий призер Європейський ігор-2019 і володар трьох медалей чемпіонату світу) і в фіналі він розгромив суперника – 7:1, вперше ставши чемпіоном Європи.

Відбулося жеребкування плей-офф раунду Кубка Федерації. За результатами жеребкування збірна України у квітні зіграє проти тенісисток з Японії.

Матчі відбудуться 17-18 квітня на території Японії, яка долею жеребкування стала стороною, яка приймає.

До теми: Збірна України попри поразку Світоліної вийшла у плей-офф Кубка Федерації – відео

Футболісти київського "Динамо" 11 лютого на полі стадіону Cornelia міста Белек зіграли внічию з білоруською командою БАТЕ – 1:1.

На 34-й хвилині після пресингу недалеко від чужого штрафного "Динамо" відібрало м'яч, пішов закид на Кендзьору, простріл якого з правого флангу замкнув Вербич. Це єдиний гол киян у цьому матчі.

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко зайняли всі три призові місця на змаганнях зі стрибків у висоту в Бельсько-Бяле (Польща).

Магучіх втретє у 2020 році стала найкращою на міжнародних змаганнях з результатом 1,96 см.

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Геращенко і Левченко показали однакову висоту 1,93 см. Ірина посіла другу сходинку завдяки меншій кількості спроб.

Італійська команда Ferrari офіційно представила новий болід, який буде використовувати в сезоні-2020 на чемпіонаті світу. Команда провела презентацію в театрі. У заході, окрім керівництва "Скудерії", взяли участь пілоти Шарль Леклер і Себастьян Феттель.

Машина отримала індекс SF 1000, що пов'язано з прийдешнім тисячним гран-прі команди у Формулі-1. Автомобіль 2020 року поданий в традиційній червоній лівреї.

Україна перегляне Угоду про асоціацію з Євросоюзом у 2021 році
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Ferrari Формула-1 Вільна боротьба Легка атлетика Динамо Теніс Бокс Віктор Вихрист Спорт Новини Спорту
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