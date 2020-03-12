Офіційна дата бою Усика, УПЛ пройде без глядачів та інші новини спорту 11 березня

У середу, 11 березня, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Оголошена офіційна дата та місце бою Усик – Чісора

Наступним суперником українця Олександра Усика стане британець Дерек Чісора. Бій відбудеться 23 травня в Лондоні.

Важливо Усик продовжує активну підготовку до наступного бою – відео

Інформацію про бій вже підтвердили обидва промоутери українця – Едді Хірн та Олександр Красюк.

Найближчі тури УПЛ офіційно відбудуться без глядачів

23-й та 24-й тури української Прем'єр-ліги будуть зіграні за порожніх трибун через поширення коронавірусу.

В разі подовження карантину на території України, заборона на відвідуваність внутрішньої першості буде подовжена. Таким чином, 12 поєдинків УПЛ будуть зіграні без глядачів. Серед них, дуель донецького "Шахтаря" та київського "Динамо", яка відбудеться 22-го березня о 17:00.

Лідер "Шахтаря" переніс операцію

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко переніс операцію на меніску. Гравець пропустить важливі матчі як клубу, так і збірної.

Операцію Степаненку зробили в Лондоні. Процес відновлення футболіста триватиме близько місяця. Відтак захисник пропустить топ-матчі як "Шахтаря", так і збірної України.

"Динамо" вирвало перемогу в "Олександрії" у Кубку України

11 березня "Динамо" пройшло "Олександрію" в матчі 1/4 фіналу Кубка України – 1:0 в додатковий час.

До теми Кубок України: результати матчів 1/4 фіналу

Також у наступну стадію турніру вже пройшли "Минай" та "Маріуполь". Ще один клуб визначиться 12 березня у матчі "Десна" – "Ворскла".

Матч "Шахтар" – "Вольфсбург" можуть перенести у Київ

Донецький "Шахтар" розглядає можливість перенесення матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга" з Харкова.

Матч повинен пройти без глядачів через введеного в Україні загальнодержавного карантину до 3 квітня. Тому "Шахтар" розглядає можливість перенести матч з Харкова. В якості заміни називають Київ.

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