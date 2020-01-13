Золото Терлюги та Харлан, поразка на Євро-2020, бійки спортсменів та інші новини спорту 12 січня

В неділю, 12 січня, було чимало цікавих спортивних новин. Це і золота медаль української каратистки Анжеліки Терлюги, другий матч збірної України з гандболу на Євро-2020 та закінчення четвертого етапу Кубка світу з біатлону в Оберхофі.

Золота медаль Терлюги

Одразу дві нагороди здобули українські каратистки на турнірі Karate1 Serie A в Сантьяго (Чилі). Анжеліка Терлюга здобула золоту медаль у ваговій категорії до 55 кілограмів. У фіналі вона перемогла італійку Сару Кардін 2:0. Ще одну медаль збірній України принесла Галина Мельник. Вона виборола бронзу у ваговій категорії до 68 кілограмів, перемігши з рахунком 3:0 Ферйал Абделазіз з Єгипту.

Перемога Харлан

Українська фехтувальниця Ольга Харлан перемогла на Гран-прі в Монреалі. У фіналі Харлан протистояла Ользі Нікітіній із Росії. Але росіянка створити достойного опору нашій спортсменці та не зуміла. У підсумку доволі впевнена перемога 15:7.

Таким чином Харлан виграла вже другий етап Кубка світу поспіль. Перед тим вона закінчила 2019 рік перемогою в Солт-Лейк-Сіті (США), а 2020-й рік розпочала з перемоги у Монреалі.

Друга поразка на гандбольному Євро-2020

Збірна України з гандболу програла і другий матч Чемпіонату Європи 2020. Цього разу українці поступилися збірній Австрії 30:34. Українці ще зберігають шанси на вихід у наступний раунд. Для цього треба перемагати збірну Чехії з різницею в чотири голи (гра відбудеться 14 січня) та сподіватися, що Австрія переможе Північну Македонію.

Провал на біатлоні

В останній день четвертого етапу кубка світу з біатлону відбувся жіночий та чоловічий мас-старт. У жінок перемогла фінська біатлоністка Кайса Мякяряйнен. Українка Олена Підгрушна фінішувала тільки 18-ю, зробивши загалом шість промахів.

У жіночому заліку продовжує лідирувати італійка Доротея Вірер, яка набрала 390 балів. Другою є норвежка Тіріль Екхофф, яка набрала 381 бал. На третьому місці норвежка Інґрід-Ландмарк Тандреволд, яка набрала 305 балів. Найкращою з українок є Олена Підгрушна. Лідерка збірної України набрала 166 балів та посідає 18-у сходинку.

Чоловічий мас-старт виграв французький біатлоніст Мартен Фуркад. Україну в мас-старті представляли Артем Прима та Дмитро Підручний. Обидва теж не змогли показати чисту стрільбу. Підручний фінішував 15-м, Прима показав 24-й результат.

За підсумками етапу змінився лідер загального заліку в чоловіків. Після чотирьох етапів лідерство втратив чинний володар Великого кришталевого глобуса Йоганнес Бьо. Він пропускав етап в Обергофі через народження дитини. У його активі 374 очки й він посідає другу сходинку.

Відсутністю Бьо скористався Мартен Фуркад, який оформив золотий дубль в Обергофі. Фуркад очолив загальний залік, набравши 387 очок. Третє місце в загальному заліку посідає французький біатлоніст Сімон Дестьйо, який набрав 352 очки. Найкращий з українців Дмитро Підручний. Лідер збірної України набрав 164 очки і посідає 19-у сходинку.

"Дніпро" в меншості переміг "Білий Барс"

"Дніпро" в овертаймі в меншості вирвав перемогу у "Білого Барса". Основний час закінчився внічию 3:3. В овертаймі "Білий Барс" мав можливість реалізувати більшість 5х3, але замість цього пропустив – Вадим Шепелєв ﻿кидком від синьої лінії приніс херсонцям перемогу.

"Черкаські Мавпи" починають рік з домашньої перемоги

Єдиний матч відбувся і в українській Суперлізі. Там "Черкаські Мавпи" приймали вдома "Миколаїв". Відрив у 12 очок, який господарі зробили ще у першій чверті, дозволив їм у підсумку святкувати перемогу 97:87.

Визначився переможець тенісного ATP Cup

Збірна Сербії виграла дебютний розіграш ATP Cup. У фіналі Сербія на чолі з Новаком Джоковичом перемогла Іспанію.

Бійки на футболі та між українцями та грузинами

Вихідні видалися активними на бійки. І не без участі українців.

На міжнародному турнірі з боротьби "Яшар Догу" у Стамбулі побилися українські та грузинські спортсмени. В півфіналі змагань у ваговій категорії до 79 кілограмів за 10 секунд до фінальної сирени грузинський борець Зураб Ербоцонашвілі вів в рахунку 8:5 проти українця Магомеда Закарієва. В українця не витримали нерви, і він вдарив суперника в обличчя. Грузин дав здачу кривдникові, після чого в конфлікт втрутилися тренери та борці обох команд.

Рішенням дисциплінарної комісії Міжнародної федерації боротьби обидва борці дискваліфіковані з турніру в Стамбулі.

Бився і футболіст. На Мальті. Після вилучення Антуан Каміллері відправив у нокаут помічника арбітра. На полі одразу ж виникли сутички. А головний суддя матчу одразу ж зупинив гру. Її так і не поновили.

Ломаченку відповідають віршами через його скандал

Скандал навколо боксера Василя Ломаченка та його відео, де зображений спецназ Росії, ніяк не закінчується. Сам боксер на нього відреагував віршем. Віршем вирішили відповісти і Ломаченку.

"Реал" виграв Суперкубок Іспанії

Визначився володар Суперкубка Іспанії. Ним став мадридський "Реал", який у фіналі обіграв інший столичний клуб – "Атлетіко". "Вершкові" цей матч догравали в меншості. А переможець визначився лише у серії пенальті – гравці "Атлетіко" не надто вдало пробивали, в той час як футболісти "Реалу" не хибили з позначки.

Ексклюзив

З 12 по 15 січня у львівському палаці спорту "Галичина" відбудеться міжнародний футзальний турнір серед жіночих збірних Lviv Freedom Cup. Спорт24 поспілкувався з двома футзалістками – Анастасією Кліпаченко та Іриною Дубицькою.