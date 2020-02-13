Жалюгідні зарплати гравців "Динамо", нова дата бою Постола та інші новини спорту 12 лютого

У середу, 12 лютого, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Нові дата та місце бою Постол – Рамірес

Український боксер Віктор Постол проведе бій за звання чемпіона світу в першій напівсередній вазі за версіями WBC і WBO. Його суперником буде чинний володар обох чемпіонських поясів Хосе Карлос Рамірес.

Попередньо бій мав відбутися 1 лютого на китайському острові Хайнань. Але його довелося перенести через спалах коронавірусу в Китаї.

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За даними журналіста Майка Коппінджера, бій відбудеться в американському місті Фресно 9 травня.

Гравці "Динамо" отримують жалюгідні офіційні зарплати

Гравці київського "Динамо" продовжують отримувати офіційно доволі малу зарплату. А найбільша сума – трохи більш як 20 тисяча гривень на місяць.

В документі вказано, що серед гравців команди найбільшу зарплату офіційно отримує Сергій Сидорчук – 20647,13 гривні на місяць. Один з лідерів команди Віктор Циганков – 18455,58 гривні. Легіонер Беньямін Вербіч – 15297,19 гривні. Така ж зарплата і в головного тренера "Динамо" Олексія Михайличенка – 15567,47 гривні.

Андрій Шевченко може очолити "Мілан"?

Технічний директор Мілану" Паоло Мальдіні підтримує кандидатуру Андрія Шевченка на посаду головного тренера клубу. Її він може посісти вже після Євро-2020.

Керівництво "Мілану" не надто задоволено роботою теперішнього наставника клубу Стефано Піолі. Команда всередині турнірної таблиці чемпіонату Італії, а в останньому матчі програла міланське дербі "Інтеру" 4:2, хоча після першого тайму була попереду.

Як це було: "Інтер" здобув вольову перемогу над "Міланом", програючи 0:2: відео

Однак поки Шевченко відмовився від цієї пропозиції. Причина в тому, що збірна України вийшла на Євро-2020, і Шевченко не має наміру покидати "синьо-жовтих", з якими пробився на турнір. Однак, цілком ймовірно, що після Євро-2020 Шевченко таки пристане на пропозицію "Мілану".

"Динамо" U-19 вилетіло з Ліги чемпіонів

У поєдинку 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА київське "Динамо" U-19 поступилося загребському "Динамо" U-19 у серії пенальті.

Кияни, яких тренує Ігор Костюк, у нинішньому розіграші пройшли "Шкендію" з Північної Македонії (8:0, 2:0) та грецький ПАОК (3:0, 2:2).

Склад збірної України на першу гонку чемпіонату світу з біатлону

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на змішану естафету чемпіонату світу з біатлону в Антхольці.

За збірну України в першій гонці побіжать Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

Формула-1 офіційно відклала Гран-прі Китаю

Формула-1 вирішила відкласти Гран-прі Китаю, який був запланований на 17-19 квітня, через спалах коронавірусу. На яку дату переноситься етап в Шанхаї, поки не вирішено.

"Динамо" несподівано програло четвертій команді Казахстану

Київське "Динамо" і казахстанський "Тобол" зустрілися в 11-му спарингу "біло-синіх" на турецьких зборах – 2:4.

У попередніх матчах другого збору кияни здобули три перемоги та одну нічию. Словенську "Олімпію" динамівці здолали з рахунком 5:0, норвезький "Стремсгодсет" – 3:0, "Борац" – 4:1. Нічия з БАТЕ – 1:1.