Перемога "Шахтаря", скасування Євро-2020 та інші головні новини спорту 12 березня

Донецький "Шахтар" переміг у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи "Вольфсбург". Сам турнір можуть перенести через коронавірус. Як і Євро-2020. Поки перенесли два матчі Ліги чемпіонів. Таким були головні новини у світу спорту 12 березня.

"Шахтар" переміг "Вольфсбург" в Лізі Європи

Донецький "Шахтар" здобув перемогу в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. На виїзді "гірники" обіграли "Вольфсбург" 2:1. При цьому в матчі двічі не реалізували пенальті. Спочатку Коваленко пробив невдало (голкіпер впіймав м'яч), а згодом Вегхорст підковзнувся при пробитті.

Щодо решти матчів, то слід виділити розгромні перемоги на виїзді "Манчестер Юнайтед" та "Базеля". Усі результати – за посиланням.

Скасовані матчі через коронавірус

Пандемія коронавірусу завдає все більшого удару по спорту. Вірус Covid-19 виявили вже у другого гравця в чемпіонаті Італії.

Також два підтверджені випадки зараження є баскетболістів "Юти". Через це НБА призупинила регулярний чемпіонат. До такого ж кроку вдалися й інші чемпіонати США – з футболу, хокею та бейсболу. В українському баскетболі просто прийняли рішення закінчити чемпіонат.

Наступні шість тижнів великі тенісні турніри теж не відбудуться.

В Європі ж перенесли два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – між "Манчестер Сіті" та "Реалом", а також "Ювентус" – "Ліон". Гравців мадридського клубу відправили на карантин. У чемпіонаті Іспанії на два тижні скасували матчі.

Але на цьому в УЄФА вирішили не зупинятися. Під питанням і проведення Євро-2020. Поки ж на 17 березня оголошено засідання, на якому мають розглянути це питання. Відбудеться воно онлайн. Поки ж скасували матчі юнацьких збірних. Молодіжні збірні зіграють, але без глядачів.

Українка стала чемпіонкою Європи з біатлону

Восьмий етап Кубка світу з біатлону у фінському Контіолахті стартував спринтерською гонкою у чоловіків. Виграв її норвежець Йоганнес Бьо. Українець Дмитро Підручний фінішував лише 19-им.

Етап у Фінляндії стане останнім в цьому сезоні. Влада норвезького міста Осло прийняла рішення скасувати заключний етап Кубка світу з біатлону через загрозу поширення коронавірусу.

Але є і хороші звістки – українська біатлоністка Катерина Бех перемогла на юніорському Чемпіонаті Європи в спринті.

"Ворскла" вийшла у півфінал Кубка України

Визначився четвертий півфіналіст Кубка України. Ним дещо сенсаційно стала полтавська "Ворскла". Команда на виїзді обіграла чернігівську "Десну".

Інші учасники півфіналу – "Динамо", "Маріуполь" та "Минай". Жеребкування відбудеться в п'ятницю, 13 березня.

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