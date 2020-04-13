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Дата догравання Ліги чемпіонів, "Динамо" виходить з карантину та інші новини спорту 12 квітня

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Головні новини спорту 12 квітня / ТСН

У неділю, 12 квітня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

В УЄФА знайшли рішення щодо термінів завершення єврокубків. Розіграш Ліги чемпіонів та Ліги Європи буде дограний у серпні 2020 року.

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В організації сподіваються, що до цього часу національні ліги будуть дограні, тому клуби зможуть зосередитися на матчах у єврокубках. Пріоритетним завдання клубів є завершити сезони в національних першостях. Тільки після цього варто проводити єврокубкові зустрічі.

  • Матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи зупинені на стадії 1/8 фіналу. У Лізі чемпіонів до чвертьфіналу вийшли "Аталанта", ПСЖ, "Лейпциг" та "Атлетіко".
  • Український "Шахтар" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи обіграв "Вольфсбург" з рахунком 2:1. Другий матч поки не зіграли.

З понеділка, 13 квітня, київське "Динамо" виходить з карантину. Футболісти працюватимуть групами під наглядом тренерів, фізіотерапевтів та лікарів на полях бази у Конча-Заспі та стадіоні "Динамо".

"Динамо" стане першою командою в УПЛ, що поновить тренувальний процес після введення карантину через розповсюдження коронавірусу. В інших клубах гравці підтримують форму завдяки індивідуальній роботі.

Український триатлоніст Данило Сапунов здав позитивний допінг-тест. Спортсмену загрожує тривала дискваліфікація. 8 жовтня 2019 року, за 4 дні до гонки Ironman Hawaii-2019, у крові спортсмена було виявлено еритропоетин.

Колишній пілот "Формули-1" сер Стірлінг Мосс помер у віці 90 років. Легендарний британський гонщик помер після тривалої боротьби з хворобою.

У грудні 2018 року Мосс відмовився від публічного життя. Він провів 134 дні в лікарні після перенесеної інфекції грудної клітки під час відпустки в Сінгапурі в грудні 2016 року.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Карантин в Україні 2020 Формула-1 Динамо Допінг УЄФА Ліга чемпіонів Футбол Новини Спорту Спорт
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