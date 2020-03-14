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Призупинення єврокубків, скасування товариських матчів збірної України: новини спорту 13 березня

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Головні новини спорту 13 березня

У п'ятницю, 13 березня, трапилося чимало цікавих та важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Всі матчі поточних розіграшів Ліги чемпіонів і Ліги Європи перенесені, а проведення турнірів призупинено на невизначений термін.

Важливо УЄФА оголосила екстрене засідання через коронавірус: Євро-2020 можуть перенести

В УЄФА офіційно повідомили, що матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи, які мали відбутися з 17 до 19 березня – перенесені. Причиною стало поширення у Європі коронавірусу. Там також повідомили, що розіграші чвертьфіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи відкладені.

Всі березневі товариські матчі збірних скасують або перенесуть. Таким чином, поєдинки збірної України проти Франції та Польщі не відбудуться у заплановані дати.

Під загрозою і проведення чемпіонату Європи з футболу, який запланований на червень-липень 2020 року. УЄФА 17 березня проведе екстрене засідання, на якому буде вирішена доля турніру.

Донецький "Олімпік" припинив співпрацю з головним тренером, іспанцем Вісенте Гомесом. Керівництво клубу і тренер прийшли до обопільного рішення припинити співпрацю. 13 березня, перед ранковим тренуванням, тренер зустрівся з командою, оголосив про свою відставку і попрощався з колишніми підопічними.

До слова Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна завдяки звитязі "Шахтаря" у Лізі Європи наздоганяє Нідерланди

Новим-старим тренером донеччан стане Ігор Климовський. Він вже втретє прийняв команду в якості виконуючого обов'язки головного тренера.

У головного тренера лондонського "Арсенала" Мікеля Артети підтвердили захворювання на коронавірус. Через це тренувальну базу "канонірів" тимчасово закриють, а штаб клубу самоізолюється.

Очікується, що перебувати на карантині доведеться майже усій першій команді та тренерському штабу. Задля безпеки також здійснять ретельну чистку навчальних центрів лондонського клубу "Колні" і "Хейл Енд".

Олександр Усик та його наступний суперник Дерек Чісора провели першу пресконференцію, присвячену їх поєдинку. Зустріч бійців відбудеться 23 травня у Лондоні. Боксери провели дуель поглядів.

На пресконференцію українець прибув у захисній масці. Також вболівальники бачили його в масці і в аеропорту.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 ФК Олімпік Олександр Усик Усик – Чісора Ліга чемпіонів Ліга Європи Футбол Збірна України з футболу Новини Спорту Спорт
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