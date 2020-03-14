Призупинення єврокубків, скасування товариських матчів збірної України: новини спорту 13 березня

У п'ятницю, 13 березня, трапилося чимало цікавих та важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Розіграш Ліги чемпіонів і Ліги Європи офіційно призупинений

Всі матчі поточних розіграшів Ліги чемпіонів і Ліги Європи перенесені, а проведення турнірів призупинено на невизначений термін.

Важливо УЄФА оголосила екстрене засідання через коронавірус: Євро-2020 можуть перенести

В УЄФА офіційно повідомили, що матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи, які мали відбутися з 17 до 19 березня – перенесені. Причиною стало поширення у Європі коронавірусу. Там також повідомили, що розіграші чвертьфіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи відкладені.

Товариські матчі України з Польщею та Францією під загрозою зриву

Всі березневі товариські матчі збірних скасують або перенесуть. Таким чином, поєдинки збірної України проти Франції та Польщі не відбудуться у заплановані дати.

Під загрозою і проведення чемпіонату Європи з футболу, який запланований на червень-липень 2020 року. УЄФА 17 березня проведе екстрене засідання, на якому буде вирішена доля турніру.

"Олімпік" офіційно змінив головного тренера

Донецький "Олімпік" припинив співпрацю з головним тренером, іспанцем Вісенте Гомесом. Керівництво клубу і тренер прийшли до обопільного рішення припинити співпрацю. 13 березня, перед ранковим тренуванням, тренер зустрівся з командою, оголосив про свою відставку і попрощався з колишніми підопічними.

До слова Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна завдяки звитязі "Шахтаря" у Лізі Європи наздоганяє Нідерланди

Новим-старим тренером донеччан стане Ігор Климовський. Він вже втретє прийняв команду в якості виконуючого обов'язки головного тренера.

Головний тренер "Арсеналу" захворів коронавірусом

У головного тренера лондонського "Арсенала" Мікеля Артети підтвердили захворювання на коронавірус. Через це тренувальну базу "канонірів" тимчасово закриють, а штаб клубу самоізолюється.

Очікується, що перебувати на карантині доведеться майже усій першій команді та тренерському штабу. Задля безпеки також здійснять ретельну чистку навчальних центрів лондонського клубу "Колні" і "Хейл Енд".

Усик та Чісора провели першу зустріч

Олександр Усик та його наступний суперник Дерек Чісора провели першу пресконференцію, присвячену їх поєдинку. Зустріч бійців відбудеться 23 травня у Лондоні. Боксери провели дуель поглядів.

На пресконференцію українець прибув у захисній масці. Також вболівальники бачили його в масці і в аеропорту.

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