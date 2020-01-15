Виліт з Євро-2020, бунт в "Карпатах", новий тренер "Барси" та інші новини спорту 14 січня

Збірна України з гандболу програла третій матч на Євро-2020 та вилетіла з турніру. Українському плавцеві Денису Говорову не вистарчило 0,02 секунди, щоб перемогти на турнірі в Китаї. В "Барселони" новий тренер. Про головні новини спорту 14 січня – в огляді Спорт24

Поразка та виліт з гандбольного Євро-2020

Збірна України програла третій матч на гандбольному Євро-2020. Цього разу Чехії 19:23. Хоча українцям треба було перемагати з різницею у два голи, щоб проходити в наступний раунд. Тож після цієї поразки наша участь на турнірі закінчена.

Бунт в "Карпатах"

Проблеми переслідують львівські "Карпати". Команда на зимову перерву пішла на останньому місці. А після відпочинку може не дорахуватися декількох гравців. Причина – заборгованості по зарплаті. За даними ЗМІ, футболістам винні гроші за три місяці. Через це гравці планують бойкотувати наступне тренування команди у Львові.

Дві медалі українців у Лізі чемпіонів з плавання

Розпочався новий етап FINA Champions Series. Приймав його китайський Шеньджень. Другий час на дистанції 50 метрів батерфляєм показав Денис Говоров – 23,30 секунд. Від переможця бразильця Ніколаса Сантоса він відстав лише на 0,02 секунди. Ще одну медаль, цього разу бронзову, збірна України здобула у 200-метрівці батерфляєм. Її приніс 19-літній Денис Кесіль. Він проплив дистанцію за 1:57.82 хвилини, програвши переможцю 02.65 секунди.

Українці на Australian Open

Українські тенісисти та тенісистки розпочали виступи у кваліфікації Australian Open. Перше коло подолав Сергій Стаховський, а от Ангеліна Калініна вилетіла. Ще у кваліфікації зіграють Катаріна Завацька, Марта Костюк, та Дар'я Лопатецька

В основній сітці заявлені: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко.

Самі ж тенісисти скаржаться на важкі умови через лісові пожежі в Австралії.

Новий тренер "Барселони"

Іспанська "Барселона" представила нового тренера. Ним став Кіке Сетьєн, який перед тим працював з "Бетісом". Все, що варто знати про нього – у матеріалі Спорт24.