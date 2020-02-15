"Манчестер Сіті" без Ліги чемпіонів, Підгрушна за крок від медалі ЧС: новини спорту 14 лютого

УЄФА відсторонив англійський "Манчестер Сіті" від Ліги чемпіонів на два наступні сезони, а Олена Підгрушна фінішувала четвертою в спринтерській гонці на чемпіонаті світу з біатлону. Спорт24 підбиває підсумки головних спортивних подій п'ятниці, 14 лютого.

"Манчестер Сіті" виключений з Ліги чемпіонів

УЄФА відсторонив англійський "Манчестер Сіті" від участі в єврокубкових змаганнях під егідою УЄФА протягом двох сезонів.

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Таке суворе покарання пов'язане з порушенням клубом правил фінансового фейр-плей. Англійці не зіграють в головному європейському турнірі в сезонах 2020/21 і 2021/22. Крім цього, клуб буде оштрафований на 30 мільйонів євро.

"Ман Сіті" в заяві на офіційному сайті клубу повідомив, що оскаржить рішення Судової палати УЄФА в Спортивному арбітражному суді (CAS) в Лозанні.

Олена Підгрушна – четверта на чемпіонаті світу з біатлону

14 лютого в італійському Антхольці продовжився чемпіонат світу з біатлону. У п'ятницю жінки пробігли спринт (7,5 кілометра). Перемогу здобула норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

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Боротьба за бронзу велася між українкою Оленою Підгрушною та чешкою Луцією Харватовою. Попри промах на першій стрільбі Олена реально претендувала на нагороди. Українка на останньому колі продемонструвала прекрасну швидкість, але все ж програла Харватовій 4 секунди.

Найкраще стріляла в гонці Віта Семеренко. Вона закрила всі 10 мішеней, але не втрутилася у боротьбу за нагороди через низьку швидкість – 11 сходинка.

Юлія Ткач стала триразовою чемпіонкою Європи з боротьби

Українка Юлія Ткач-Остапчук завоювала золоту медаль на чемпіонаті Європи з боротьби, який проходить у Римі. Ткач стала найкращою у ваговій категорії до 62 кг. У напруженій фінальній сутичці українка виявилася сильнішою росіянки Інни Тражукової.

Ще одна українка Аліна Акобія, яка виступає у ваговій категорії до 57 кілограмів, стала срібною пизеркою європейської першості у Римі. У фінальній сутичці турніру вона поступилася представниці Норвегії Грейс Якоб Буллен. Бронзовими призерками стали Ірина Коляденко та Аліна Бережна-Стадник-Махиня.

Скандал між французом Фуркадом і росіянкою Рєзцовою

П'ятикратний олімпійський чемпіон Мартен Фуркад може подати до суду на колишню російську біатлоністку Анфісу Рєзцову за її слова про застосування біатлоністом заборонених препаратів.

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Колишня біатлоністка звинуватила Мартена Фуркада в тому, що успішні результати француз здобуває завдяки застосуванню заборонених медичних препаратів. Реакція відомого біатлоніста була миттєва. Але на цьому все не закінчилось – історія продовжилась.

Харків, Київ та Львів приймуть матчі збірної України перед Євро-2020

Напередодні Євро-2020, окрім виїзних матчів із Польщею й Францією, наша національна збірна проведе ще три товариські зустрічі. І всі три гри головна футбольна команда проведе вдома.

Загалом три матчі відбудуться у трьох різних містах – Харкові, Києві та Львові. Таку інформацію озвучив президент УАФ Андрій Павелко. Її підтримав і виконавчий комітет УАФ.

Сенсаційна поразка Еліни Світоліної

Українка Еліна Світоліна зачохлила ракетку у чвертьфіналу турніру WTA в Хуахіні (Таїланд). Кривдницею Світоліної стала 84 ракетка світу Нао Хібіно з Японії.

У 2017 році Світоліна перемагала на турнірі в Хуахіні. Чинною чемпіонкою турніру в Таїланді є українка Даяна Ястремська.

"Карпати" погодилися на створення народної команди

Керівництво футбольного клубу "Карпати" пристало на пропозицію Львівської міської ради щодо створення у місті народної команди на базі клубу.

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Керівництво клубу повинно було передати у власність територіальної громади міста корпоративні права. Натомість міська влада гарантувала продовження пільгового періоду користування спорудами стадіону "Україна", тренувальними полями та надання в оренду земельних ділянок навколо стадіону.

УПЛ офіційно змінила календар чемпіонату та Кубку України

На прохання тренерського штабу національної збірної України Прем'єр-ліга змінила в часі розіграш чемпіонату і Кубка України 2019/2020 без скасування плей-офф за участь в Лізі Європи.

Загальні збори учасників УПЛ більшістю голосів затвердили зміни в календарі УПЛ сезону 2019/20 років. Відповідне рішення Загальних зборів учасників УПЛ було передано на розгляд Виконавчого комітету УАФ.

14 лютого Виконавчий комітет УАФ затвердив зміни в календар поточного сезону Favbet Ліги.