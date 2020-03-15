Євро-2020 перенесуть, УПЛ піде на карантин та інші новини спорту 14 березня

У суботу, 14 березня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

УЄФА змушений перенести Євро-2020

Представник виконкому УЄФА Евеліна Крістіллін підтвердила інформацію, що чемпіонат Європи-2020 можуть перенести на рік вперед через пандемію коронавірусу.

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У вівторок, 17 березня, УЄФА проведе екстрену нараду в режимі відеоконференції з представниками усіх 55-ти європейських футбольних асоціацій. Очікується, що за її підсумками буде оголошено про перенесення Євро-2020 на наступний рік.

Чемпіонат України з футболу призупинять через коронавірус

Чемпіонат України з футболу (УПЛ) може бути призупинений через пандемію коронавірусу. Наразі футбольні матчі в Україні відбуваються без глядачів.

Рішення щодо призупинення УПЛ буде прийнято у вівторок, 17 березня. У цей день УПЛ проведе консультації з УЄФА з питання можливого припинення чемпіонату через коронавірус.

Мартен Фуркад виграв останню гонку в кар'єрі

У Контіолахті (Фінляндія) відбулася остання чоловіча гонка в рамках біатлонного сезону 2019/2020. Перемогу в гонці-переслідування здобув француз Мартен Фуркад. Великий Кришталевий глобус як найкращому біатлоністу сезону дістався норвежцю Йоганнесу Бьо.

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Кайса Макаряйнен оголосила про завершення кар'єри

Зіркова фінська біатлоністка Кайса Макаряйнен, слідом за Мартеном Фуркадом, оголосила про завершення кар'єри.

Гонка переслідування в Контіолахті стала для неї прощальною гонкою. Про це вона повідомила на своїх сторінках в соцмережах.

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