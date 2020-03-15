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Євро-2020 перенесуть, УПЛ піде на карантин та інші новини спорту 14 березня

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Головні новини спорту 14 березня / AP

У суботу, 14 березня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Представник виконкому УЄФА Евеліна Крістіллін підтвердила інформацію, що чемпіонат Європи-2020 можуть перенести на рік вперед через пандемію коронавірусу.

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У вівторок, 17 березня, УЄФА проведе екстрену нараду в режимі відеоконференції з представниками усіх 55-ти європейських футбольних асоціацій. Очікується, що за її підсумками буде оголошено про перенесення Євро-2020 на наступний рік.

Чемпіонат України з футболу (УПЛ) може бути призупинений через пандемію коронавірусу. Наразі футбольні матчі в Україні відбуваються без глядачів.

Рішення щодо призупинення УПЛ буде прийнято у вівторок, 17 березня. У цей день УПЛ проведе консультації з УЄФА з питання можливого припинення чемпіонату через коронавірус.

У Контіолахті (Фінляндія) відбулася остання чоловіча гонка в рамках біатлонного сезону 2019/2020. Перемогу в гонці-переслідування здобув француз Мартен Фуркад. Великий Кришталевий глобус як найкращому біатлоністу сезону дістався норвежцю Йоганнесу Бьо.

Читайте також Легендарний біатлоніст Мартен Фуркад завершує кар'єру

Зіркова фінська біатлоністка Кайса Макаряйнен, слідом за Мартеном Фуркадом, оголосила про завершення кар'єри.

Гонка переслідування в Контіолахті стала для неї прощальною гонкою. Про це вона повідомила на своїх сторінках в соцмережах.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Спорту Новини біатлону Футбол Євро-2020 Спорт
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