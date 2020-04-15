Відновлення матчів збірної України, бій Усика на НСК "Олімпійський": новини спорту 14 квітня

У вівторок, 14 квітня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Матчі національних збірних не почнуться раніше 2021 року

Віцепрезидент ФІФА Віктор Монтальяні поділився думкою про можливі терміни відновлення міжнародних матчів, які припинені через пандемію коронавірусу. Монтальяні не виключає, що матчі національних збірних команд доведеться відкласти до наступного року.

Читайте також Стала відома дата відновлення чемпіонату України з футболу

Раніше УЄФА оголосив про перенесення запланованих на червень матчів національних збірних, в тому числі плей-офф Євро-2020.

Через пандемію коронавірусу в світі довелося зупинити практично всі спортивні заходи. Після завершення карантину потрібно буде час, щоб дограти сезон, тому вікна для збірних навряд чи вдасться знайти.

Чемпіонський бій Усика може пройти на НСК "Олімпійський" в Києві

Промоутерська компанія K2 Promotions Ukraine розглядає варіант проведення бою українця Олександра Усика на НСК "Олімпійський" в Києві.

Олександр Красюк всерйоз думає, щоб провести бій Усика на "Олімпійському". Для того, щоб продати арену, то суперник Усика, не повинен виїжджати на візку. Це повинен бути бій за пояс чемпіона світу.

До слова Усик – Чісора: з'явилася нова дата поєдинку

Зеленський призначив стипендії олімпійцям та їх тренерам

Президент України Володимир Зеленський призначив президентські стипендії для видатних, а також молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів.

Зокрема, стипендія в розмірі 13 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (з 1 січня 2020 року прожитковий мінімум в Україні становить 2 027 грн) призначена чемпіону світу 2019 року з греко-римської боротьби, народному депутату від "Слуги народу" Жану Беленюку, чемпіонці світу 2019 року за дзюдо Дарії Білодід і чемпіонці світу 2019 року з фехтування Ользі Харлан.

Коноплянка і Зінченко крупно обіграли Польщу у FIFA20

Збірна України зіграла проти збірної Польщі в відеогру FIFA 20. Українську команду представляли Євген Коноплянка та Олександр Зінченко, а за Польщу грали Матеуш Кліх і Мацей Рибус.

За сумою двох зустрічей Україна здобула перемогу з рахунком 8:6. Відеозапис матчів опублікував канал УАФ в YouTube.

УЄФА змінює формат Ліги чемпіонів та Ліги Європи

УЄФА та Асоціації європейських клубів визначилися з планом щодо відновлення сезону в Європі. Усі європейські ліги будуть дограні, а формат плей-офф єврокубків зазнає змін.

Формат єврокубків зазнає деяких змін. Зокрема, Лігу чемпіонів та Лігу Європи будуть догравати після закінчення матчів національних чемпіонатів. При цьому стадії 1/4 та 1/2 фіналу проводитимуть на нейтральних полях одним матчем, щоб дограти їх за два тижні.

Інтерв'ю Олександра Алієва про Крим, Росію та російський паспорт

Колишній футболіст "Динамо" та збірної України Олександр Алієв дав інтерв'ю російському виданню Sport24. Олександр, який народився в Росії, розповів про ставлення до президента РФ Володимира Путіна та прокоментував анексію Криму.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram