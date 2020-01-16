Новий клуб Луніна, золото Юнацької Олімпіади, асист Маліновського та інші новини спорту 15 січня

Андрій Лунін перейшов у новий клуб на правах оренди, українські хокеїсти розіграли золоті медалі зимових Юнацьких Олімпійських ігор у Лозанні, а Руслан Маліновський відзначився результативною дією в другому матчі поспіль. Про головні новини спорту 15 січня – в огляді Спорт24.

Андрій Лунін змінив клуб

Воротар збірної України Андрій Лунін став гравцем іспанського клубу "Ов'єдо". Лунін перейшов на правах оренди до кінця сезону.

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Лунін вже почав тренування з "Ов'єдо". Очікується що українець може дебютувати за нову команду вже завтра в матчі проти "Альмерії".

Українці розіграли золото на зимовій Юнацькій Олімпіаді

Медальна скарбничка України на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх поповнилася двома нагородами. Українці здобули золото та срібло з хокею 3х3.

У фіналі хокейного турніру у форматі 3х3 зійшлися два українці – Володимир Трошкін з команди Green та Денис Пасько з команди Red. Команда Трошкіна здобула переконливу перемогу. Боротьба точилася тільки в першому періоді, який завершився перемогою Green з рахунком 3:2.

Таким чином, Трошкін приніс Україні золото Юнацької Олімпіади. Денис Пасько поповнив скарбничку України сріблом.

Також 15 січня Україна здобула і третю нагороду. Спортивна пара Софія Нестерова та Артем Даренський у складі "Team Vision" здобули бронзу у змаганнях змішаних інтернаціональних команд з фігурного катання.

Даяна Ястремська здолала експершу ракетку світу

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру в австралійській Аделаїді. На стадії 1/8 фіналу вона пройшла колишню першу ракетку світу Анжелік Кербер.

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Матч протривав лише 46 хвилин. Ястремська виграла перший сет 6:3, при цьому що на старті віддала суперниці свою подачу. У другому сеті українка була попереду 2:0. Однак Анжелік Кербер відмовилася продовжувати гру. Таке рішення німкеня пояснила травмою задньої поверхні стегна.

Руслан Маліновський відзначився результативним пасом за "Аталанту"

Футболіст збірної України Руслан Маліновський відзначився результативною дією за "Аталанту" в Кубку Італії. Його команді в 1/8 фіналу протистояла "Фіорентина".

У першому таймі "фіалки" відкрили рахунок: на 11 хвилині гол забив Патрік Кутроне, який нещодавно перейшов з "Вулверхемптона". По перерві "Аталанта" відігралася завдяки Маліновському. Український футболіст на 67 хвилині зробив класний простріл у штрафний господарів, який замкнув Ілічич.

Для Маліновського це друга поспіль результативна дія у складі "Аталанти". 11 січня Руслан взяв участь в гольовій атаці своєї команди в матчі з "Інтером".

"Динамо" вирушило на тренувальний збір до Туреччини

Футболісти "Динамо" відправилися на перший тренувальний збір в Туреччині. Замість традиційної іспанської Марбельї кияни вирушили до Туреччини, де в останній раз проводили свої збори ще в 2003 році, саме під керівництвом нинішнього тренера.

Також футболісти вже провели перше тренування – дивіться як це було.

Символічна збірна 2019 року від УЄФА

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив символічну збірну 2019 року. Команду вибрали вболівальників шляхом голосування на сайті УЄФА. За півтора місяця, поки йшли вибори Команди року-2019 за версією UEFA.com, було отримано понад два мільйони голосів.

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Аліссон Беккер ("Ліверпуль")

Ендрю Робертсон ("Ліверпуль")

Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль")

Маттейс де Лігт ("Ювентус")

Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль")

Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті")

Френкі Де Йонг ("Барселона")

Садьйо Мане ("Ліверпуль")

Ліонель Мессі ("Барселона")

Кріштіану Роналду ("Ювентус")

Роберт Левандовський ("Баварія")

Друг Ломаченка та Усика попався на допінгу

Чемпіон світу за версією WBA в напівсередній вазі росіянин Олександр Беспутін провалив допінг-тест. Федерація боксу Росії проводить власне розслідування результатів допінг-контролю Беспутіна.

28-річний російський боксер провалив допінг-тест, пройдений після титульного поєдинку. Беспутін 1 грудня 2019 року завоював вакантний титул WBA, вигравши у Раджаба Бутаєва рішенням суддів.

Василь Кравець змінить клуб в Іспанії

Український захисник "Леганес" Василь Кравець продовжить кар'єру в "Луго". Оренда розрахована до кінця сезону.

Офіційна презентація відбудеться 16 січня. 22-річний Кравець грав за "Луго" з 2017-го по 2019 рік.