Підручний без медалі ЧС, Миколенко – серед найдорожчих гравців світу: новини спорту 15 лютого

15 лютого трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Спорт24 підбиває підсумки головних спортивних подій цієї суботи.

Дмитро Підручний замкнув топ-10 на чемпіонаті світу

15 лютого в італійському Антхольці чоловічою спринтерською гонкою продовжився чемпіонат світу з біатлону. Перемогу здобув росіянин Олександр Логінов.

До теми: Чемпіонат світу з біатлону 2020: Підгрушна фінішувала 4-ю, Семеренко – 11-а

Найкраще серед представників України виступив Дмитро Підручний, який посів 10 місце. Провівши чисто першу лежку Дмитро поступався проміжному лідеру Тар'єю Бьо всього 1,3 секунди. Однак на стрільбі стоячи Підручний не зміг закрити останню мішень, а потім ще й наступив на палицю і впав, тим самим втративши шанси на медаль.

На 25 місці теж з одним промахом розташувався Артем Прима. Сергій Семенов не закривши дві мішені і фінішував 42-м.

Віталій Миколенко – 4-й у списку найдорожчих лівих захисників до 21 року

Авторитетний статистичний портал Transfermarkt склав список найдорожчих лівих захисників світу до 21-го року.

У нього потрапив захисник "Динамо" і збірної України Віталій Миколенко, який розташувався на четвертій сходинці. Ціна Миколенка – 10 мільйонів євро.

Магучіх та Бех-Романчук перемогли на турнірі в Глазго

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх і Марина Бех-Романчук перемогли на турнірі серії World Indoor Tour в Глазго (Шотландія).

Стрибнувши з першого разу на 1,93 м, 19-річна Ярослава Магучіх позбавила шансів на перемогу британку Бетані Партрідж, яка зайняла друге місце з результатом на 3 сантиметри менше.

24-річна Марина Бех-Романчук завоювала золото у стрибках у довжину. Українка стрибнула на 6,90 м. Це на 37 см довше за шведку Санья, яка посіла друге місце.

Андрій Лунін провалив матч чемпіонату Іспанії

У матчі Сегунди український воротар Андрій Лунін в 6-й раз поспіль вийшов у основному складі "Ов'єдо". Команда вдома програла "Алькоркону" (1:2).

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Наприкінці першого тайму пенальті у власні "привіз" Андрій Лунін, який невдало зіграв на виході і завалив суперника. Лунін пропустив у всіх шести поєдинках за "Ов'єдо". Українець в середині січня приєднався до іспанського клубу на правах оренди з "Реала".

"Динамо" впевненою перемогою завершило другий збір

Київське "Динамо" в заключному спарингу зимових зборів переграло колектив з такою ж назвою з Грузії – 2:0.

У першому таймі відзначився Томаш Кендзьора (24 хвилина), у другому – Назарій Русин (53). На 86-й хвилині Георгій Бущан відбив пенальті у виконанні суперника, який "привіз" Денис Попов.

Юлія Журавок виборола бронзу на етапі Кубка IBU

На етапі Кубка IBU в Мартелл-валь-Мартелло (Італія) завершився жіночий спринт. Перемогу здобула шведка Елізабет Гегберг. Проте, Україна не залишилася без медалі – бронзу виграла Юлія Журавок.

Третьою Юлія виявилася тільки на фініші. Після першої стрільби вона займала 13 місце, а після другої – п'яте.

Гол Олександра Зубкова приніс перемогу команді Реброва

Український хавбек "Ференцвароша" Олександр Зубков забив переможний гол у матчі 21-го туру чемпіонату Угорщини з "Фехерваром", за який виступає інший українець – Іван Петряк.

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Зубков засмутив голкіпера суперника на 51-й хвилині матчу і встановив остаточний рахунок у матчі на користь "Ференцвароша" – 1:0.

Зазначимо, що в цьому поєдинку боролися лідери чемпіонату Угорщини, що займають перші дві сходинки турнірної таблиці.

Ерік Арашунян здобув бронзу чемпіонату Європи

Ерік Арушанян приніс збірній України першу медаль чемпіонату Європи з вільної боротьби, який проходить в Римі. У сутичці за третє місце українець переміг француза Маруана Ахмеда Еззу на туше.