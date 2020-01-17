Провал Луніна, фінал Ястремської, збірна без тренера та інші новини спорту 16 січня
Українські та світові спортсмени по різному провели 16 січня. Для когось цей день відзначився успіхом, як для українки Даяни Ястремської, яка вперше в кар'єрі вийшла у фінал турніру серії Premier. Для декого ж не дуже, як для воротаря Андрія Луніна, який пропустив два голи у дебютному матчі за іспанський "Ов'єдо". Про найголовніші новини спорту 16 січня – у матеріалі Спорт24.
Матч Луніна
Український воротар Андрій Лунін зіграв дебютний матч за іспанський "Ов'єдо". Дебют вийшов невдалим. Спочатку Лунін пропустив гол з пенальті. А згодом помилився на виході, і другий гол вже було забито у порожні ворота.
Фінал Ястремської та суперниці на Australian Open-2020
Натомість краще цей день провела тенісистка Даяна Ястремська. Вона у півфіналі турніру в Аделаїді обіграла білоруску Арину Сабаленка. І тепер зіграє у фіналі. Це її перший фінал турніру серії Premier. І вперше вона обіграла одразу трьох тенісисток з топ-20 на одному турнірі.
Також відбулося жеребкування першого в тенісному сезоні турніру серії Grand Slam – Australian Open. Своїх суперниць дізналися українські тенісистки.
Результати біатлону
Українські біатлоністи Артем Прима та Дмитро Підручний потрапили у топ-10 спринтерської гонки в Рупольдингу. Артем став сьомим, а капітан збірної України замкнув першу десятку. Перемогу в спринті здобув француз Мартен Фуркад.
Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом на естафету. Гонка в рамках 5 етапу Кубка світу відбудеться 17 січня у Рупольдингу. Збірна України виступить у так званому "золотому" складі, який виграв естафету на Олімпійських іграх 2014 у Сочі: Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко, Олена Підгрушна.
Збірна без тренера після провалу на Євро-2020
Чоловіча збірна України з гандболу залишилася без тренера. Сергій Бебешко покинув тренерське крісло після провалу на Євро-2020.
Берінчик захищатиме чемпіонський титул
Український боксер Денис Берінчик повертається у ринг. Наступний поєдинок Денис проведе 22 лютого у Броварах. Там він захищатиме титулу Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі
Боротьба з договірними матчами
У сусідній Білорусі боротьба з договірними матчами триває активніше, аніж в Україні. Двоє футболістів отримали довічну дискваліфікацію. Серед них і колишній гравець "Карпат". А загалом покарання отримали 16 спортсменів.
Доходи клубів: Україна пасе задніх
УЄФА випустив економічний звіт за підсумками 2018 фінансового року. Згідно з даними УЄФА, Англія має найбільший дохід у Європі. Україна у рейтингу розташувалася на 21 місці з 55 країн. Окрім топ-10 країн, Україну в рейтингу випередили Казахстан, Польща, Угорщина, Греція, Норвегія, Швеція, Австрія, Данія, Швейцарія, Шотландія. Дохід українських клубів у 2018 році склав 111 мільйонів євро.
Паралельно з тим, іспанська "Барселона" очолила рейтинг європейських топ-клубів, отримавши рекордний дохід у сезоні 2018/19.
Результати Суперліги
"Черкаські Мавпи" перемогли вдома "Харківських Соколів" у поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч – 91:77. П'ятий матч в сезоні зіграли між собою "Київ-Баскет" та "Дніпро". Сильнішими виявилися кияни – 97:92
Результати УХЛ
Натомість ще один київський клуб – хокейні "Крижані Вовки" – поступилися вдома "Донбасу" 0:5.
Трансфери
Футболіст збірної України Василь Кравець покинув "Леганес". Оборонець продовжить кар'єру в клубі іспанської Сегунди – "Луго". Кравець перейшов у "Луго" на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону.
Натомість хорватський футболіст Ловро Цвек став гравцем луганської "Зорі". Контракт розрахований на два з половиною роки.
"Олімпік" підтвердив перехід грузинського півзахисника Темура Чогадзе. З 21-річним вінгером підписаний контракт строком на 1,5 року.
"Колос" оголосив про перехід п'яти футболістів. Контракт з клубом з Ковалівки підписали Андрій Богданов, Кирило Петров, Владислав Соловейчик, Владислав Ємець і Євген Єфремов.
Ексклюзив
Богдана Лехман тільки рік займається армреслінгом, їй тільки 14 років, але вже має звання чемпіонки світу до 15 років та стала другою на Кубку України серед дорослих у вазі до 60 кг. Спорт24 поспілкувався із юною спортсменкою із Закарпаття та дізнався, як вона прийшла у спорт, скільки тренується, чи впливають на неї стереотипи про дівчат в "чоловічих" видах спорту та які цілі ставить перед собою.