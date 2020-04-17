Шевченко може очолити "Челсі", дати фіналів єврокубків та інші новини спорту 16 квітня

У четвер, 16 квітня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Андрій Шевченко може очолити "Челсі"

Кар'єра наставника збірної України Андрія Шевченка після вдалої Ліги націй та відбору на чемпіонат Європи може стрімко піти вгору. Українського тренера сватають у лондонський "Челсі".

До слова Андрій Шевченко визначився з майбутнім після збірної України – зізнання помічника

Шевченко може стати претендентом на посаду головного тренера "Челсі", коли клуб покине нинішній наставник Френк Лемпард. Наставник збірної України залишається у дружніх стосунках із власником "Челсі" Романом Абрамовичем та часто відвідує матчі команди.

Разом з тим, Шевченко помічають в ложі Марини Грановської, яка є директоркою "Челсі". Окрім того, Андрій Шевченко проживає у Лондоні.

В УЄФА назвали точні дати фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи

УЄФА пропонує провести фінал Ліги чемпіонів 29 серпня. Обговорення нового розкладу матчів в єврокубках і національних лігах тривають. Пропонується провести матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 28 і 29 липня, а решту турніру – в серпні.

У свою чергу, фінал Ліги Європи може пройти 26 серпня.

"Олімпік" програв у CAS справу про договірні матчі

Футбольний клуб "Олімпік" програв справу про договірні матчі у Спортивному арбітражному суді (CAS). Український клуб позивався до Української асоціації футболу (УАФ). За словами президента УАФ Андрія Павелка, це перший успіх його команди у боротьбі з матчами з фіксованими результатами на високому рівні.

У чому звинувачують ФК "Олімпік"?

Команди "Олімпіка" U-19 і U-21 були викриті в договірних матчах і відсторонені від участі в змаганнях під егідою УФА, УПЛ та ПФЛ у сезоні-2019/20.

Це тягнуло автоматичну відмову у видачі ліцензії клубу, адже участь молодіжних команд в чемпіонаті обов'язкова згідно з регламентом.

Однак "Олімпік" все ж отримав ліцензію та продовжив виступати в українській Прем'єр-лізі.

За повідомленням FootballHub, через договірні матчі довічно були дискваліфіковані такі футболісти: Назар Єдинак, Вадим Счастливцев, Владислав Пісковий, Артем Козлов, Лука Надірадзе, Богдан Степаненко.

Донецький клуб вважає, що Комітет з етики та чесної гри сфальсифікував розслідування у справі договірних матчів за участю "Олімпіка" U-21 і U-19. Це і стало причиною звернення у CAS.

Збірну України з біатлону очолить успішний іноземний тренер

У жіночій збірній України з біатлону в наступному сезоні буде новий тренер. Словацький фахівець Юрай Санітра є основним кандидатом на пост головного тренера жіночої збірної України.

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Наразі Юрай Санітра є старшим тренером чоловічої збірної України з біатлону. Санітра продовжить тренувати і чоловічу команду.

Відомий ексгравець "Динамо" потрапив у скандал через порушення карантину

Ексфутболіст "Динамо" Олег Саленко потрапив в неприємну ситуацію, яка ще була і знята на телекамери. Колишній гравець був помічений біля одного з футбольних полів у Києві, коли спостерігав за грою двох команд – ймовірно, він організував матч. Саленко порушив заходи карантину – заборону масових скупчень людей.

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