Нова дата бою Ломаченка, клуб УПЛ скоротив зарплати футболістам: головні новини спорту 17 квітня

Бій Василя Ломаченка відкладається, а український футбольний клуб урізав зарплати гравцям. Головні новини спорту за 17 квітня – читайте у дайджесті.

Бій Ломаченка відкладається

Поєдинок між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом не відбудеться у найближчі декілька місяців.

Глава промоутерської Top Rank Боб Арум, який організовує бій, дав невтішний прогноз щодо дати поєдинку.

Арум заявив, що бій, можливо, відбудеться у вересні або жовтні.

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Також Арум розповів, який сценарій поєдинку його влаштує. За словами промоутера, найгірший варіант, якщо Ломаченко здобуде легку перемогу, а найкращий – яскрава звитяга Лопеса.

Втім, Арум не береться прогнозувати, хто здобуде перемогу.

Клуб УПЛ урізав зарплати на 50%

В Україні перший клуб Прем'єр-ліги вирішив скоротити зарплати гравцям через кризу, спричинену пандемією COVID-19.

Зарплати футболістам урізав ПФК "Львів". Журналіст телеканалів "Футбол 1, 2, 3" Ігор Бурбас повідомив у твіттері, що ПФК "Львів" урізав зарплати на 50%.

У клубі це рішення не коментують.

Українські легкоатлети не отримають фінансову допомогу

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) припинить виплачувати щорічну фінансову допомогу національним федераціям.

Про це заявив голова Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Ігор Гоцул.

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За його словами, через пандемію коронавірусу спорт відчує великий удар в економічному плані.

"Федерація легкої атлетики України вже отримала повідомлення від Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій про те, що щорічна допомога, яку ми традиційно отримували, тепер виплачуватися не буде", – сказав Гоцул.

УЄФА переносить старт нового сезону єврокубків

Старт наступного розіграшу Ліги чемпіонів та Ліги Європи буде зміщено в календарі.

УЄФА планує провести перші матчі групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21 у вівторок, 20 жовтня. Лігу Європи планується почати 22 жовтня.

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Кваліфікація євротурнірів почнеться набагато раніше: в кінці липня – початку серпня.

Матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи повинні пройти 13 серпня.

У документі УЄФА, на який посилається видання, сказано, що національні турніри повинні бути завершені до 31 липня.

Це означає, що угоди деяких гравців, які закінчуються 30 червня, потрібно буде продовжити на місяць.

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