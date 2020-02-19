Поразка Світоліної та фіаско Джими, повернення Ліги чемпіонів – головні новини 18 лютого

18-го лютого футбольні вболівальники дочекалися повернення матчів Ліги чемпіонів, а прихильники біатлону – чемпіонату світу. Головні новини 18-го лютого – читайте у матеріалі Спорт24.

Фіаско Світоліної та Ястремської

Найсильніші українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська синхронно зачохлили ракетки уже в першому раунді турніру WTA в Дубаї.

Світоліна, яка двічі вигравала турнір у Дубаї (2017, 2018), за одну годину програла американці Дженніфер Бреді (WTA 52) з рахунком 2:6, 1:6.

До речі: Світоліна опустилась на дві позиції в рейтингу WTA, в топ-100 лише три українки

17-го лютого Світоліна вже втратила дві позиції у рейтингу WTA через поразку в 1/8 фіналу турніру в Хуахіні (Таїланд). Поки перебуванню Еліни у топ-10 рейтингу нічого не загрожує.

Я все ще намагаюся знайти спосіб, як перервати цю погану серію результатів. Я шукаю, що мені потрібно поліпшити, щоб змінити цю погану динаміку. Мені потрібно бути сильнішою фізично і бути в найкращій формі. Все потрібно поліпшити. Я важко працюю, але щось на цей момент йде неправильно,

– заявила Світоліна після гри.

Натомість Даяна Ястремська в 1/16 фіналу турніру в Дубаї поступилася росіянці Вероніці Кудерметовій.

Тенісистки обмінялися перемогами в стартових партіях і доля матчу вирішувалася у третьому сеті.

Ястремська зробила 2 брейки і повела у вирішальній партії з рахунком 5:2. Але росіянка виграла 4 поспіль гейми і не дозволила українці подати на матч.

На тай-брейку росіянка дотиснула Ястремську.

Провальна гонка на чемпіонаті світу з біатлону

Після шести гонок на чемпіонаті світу з біатлону в італійському Антхольці збірна України не змогла вибороти жодної нагороди.

До теми: Чемпіонат світу з біатлону 2020: медальний залік

У вівторок, 18-го лютого, українські вболівальники чекали не тільки нагород у жіночій індивідуальній гонці, але й вдалого виступу від Юлії Джими.

Як відомо, Джима претендувала на малий Кришталевий глобус у заліку індивідуальних гонок. Для цього Юлії потрібно було фінішувати вище суперниць.

Жустін Бреза та Деніз Германн провалили "індивідуалку", тому Джимі залишалося фінішувати вище, аніж Ханна Еберґ.

На жаль, Джима з 5 промахами провалила гонку і фінішувала тільки 37-ю. Таким чином, малий Кришталевий глобус дістався Еберґ.

Гонку ж виграла італійка Доротея Вірер. Найкращою з українок стала Анастасія Меркушина – 11-а сходинка. Віта Семеренко фінішувала 29-ю, а Валентина Семеренко – 42-ю.

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Повернення Ліги чемпіонів

Ввечері 18-го лютого відбулися перші матчі плей-офф раунду найпрестижнішого футбольного євротурніру – Ліги чемпіонів.

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Чинний володар трофею англійський "Ліверпуль" провів невдалий поєдинок проти мадридського "Атлетіко" в Іспанії.

"Мерсисайдці" пропустили гол уже в дебюті матчу. На четвертій хвилині клубних чемпіонів світу засмутив Сауль.

Протягом усього матчу англійці не знайшли ключів до оборони іспанців і зазнали поразки. Матч-відповідь відбудеться 11 березня.

Інший матч Ліги чемпіонів, в якому "Боруссія" Дортмунд приймала ПСЖ, подарував більше голів. Поєдинок завершився перемогою німців з рахунком 2:1.

Перемогу "Боруссії" приніс дубль норвезького голеадора Ерлінга Голанда в другому таймі. ПСЖ спромігся тільки на один м'яч у виконанні Неймара.

Продовження скандалу з Вихристом

Не вщухає скандал довкола українського боксера Віктора Вихриста. Нещодавно 27-річний спортсмен прийняв рішення перейти у професіонали, через що не зможе представити збірну України на Олімпіаді-2020.

Через перехід у профі Федерація боксу України (ФБУ) вирішила дискваліфікувати тренера Вихриста – Олександра Ляхового та менеджера Андрія Котельника.

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Команда Вихриста начебто готує судовий позов. Зокрема, Андрій Котельник розповів, що юристи направлять запит у Міністерство культури молоді та спорту і Федерацію боксу України щоб встановити, на якій підставі ФБУ прийняла таке рішення.

"Ми ще не бачили документів від федерації. Федерація, що, якийсь каральний орган чи прокуратура? Я не є членом федерації, щоб вони відсторонювали мене на три роки від боксу. Бокс допоміг мені самореалізуватись, а тепер я допомагаю іншим боксерам, які є в олімпійській збірній та в Академії боксу", – заявив Котельник.

Зазначимо, що Віктор Вихрист ефектно дебютував на професійному ринзі. 8-го лютого у Німеччині він переміг Андрія Мазаніка.