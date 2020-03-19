Коли відновлять УПЛ, коронавірус ламає плани українських боксерів: новини спорту 18 березня

В українських ЗМІ почали висвітлювати тему відновлення чемпіонату України з футболу. Коронавірус може стати на заваді травневих боїв Усика, Ломаченка та інших відомих українських боксерів. Головні новини спорту 18 березня в Україні на світі.

Названо дату відновлення УПЛ

Український футбол з 18 березня перебуває на карантині. Проводити матчі як мінімум до 3 квітня заборонено. Але чемпіонат таки мають закінчити.

До слова УЄФА переніс Євро-2020

Коли відновлять чемпіонат України – поки офіційно не вказано. На сайті УПЛ про зупинку чемпіонату написано "на період з 18 березня 2020 року до прийняття іншого рішення". Поки ж клуби пішли на карантин на два тижні – до 4 квітня.

За даними Sport Arena, чемпіонат України (а загалом і решту футбольних матчів) мали б відновити у п'ятницю, 15 травня. Саме ця дата дозволить вчасно закінчити сезон в Україні та вкластися в рекомендований УЄФА дедлайн – завершити сезони в асоціаціях до 30 червня 2020 року.

Коронавірус ламає плани українських боксерів

Пандемія коронавірусу вразила майже всі сфери людського життя. Одним із перших постраждав спорт, зокрема бокс. Після не надто вдалого 2019 року, 2020 рік мав стати роком прориву для українських бійців.

Як коронавірус вже вплинув на український бокс – читайте у матеріалі Спорт24.

Дивні поради боротьби з коронавірусом від Віталія Кличка та Олександра Усика

Мер Києва Віталій Кличко показав, як правильно мити руки під час пандемії коронавірусу у світі. Кличко радить виходити на вулицю в боксерських рукавицях, а після цього помити їх і руки милом.

Також Олександр Усик дав кілька порад, як правильно боротися з вірусами. Усик поділився цікавим рецептом, в який входить свіже повітря, обійми і хлорка.

Еліна Світоліна потрапила в топ-30 рейтингу Forbes

Видання Forbes опублікував свій традиційний рейтинг 30 under 30 (30 осіб до 30 років). Місце в рейтингу отримала і українська тенісистка Еліна Світоліна.

Еліна Світоліна потрапила у європейський список в рейтингу "Спорт та ігри". У Forbes відзначили 14 титулів, які виграла Світоліна, а також про її благодійний фонд, який був заснований у 2019 році.

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